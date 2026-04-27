Rolando Figueroa convocó a todos los intendentes de la provincia

Tendrá dos encuentros, uno de gestión, donde se anunciarán obras; y otro de carácter político con los jefes comunales de su espacio y aliados.

El gobernador Rolando Figueroa recibirá este martes a los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia en dos encuentros: uno de gestión y otro que será más de carácter político.

La primera de las citas está pautada para las 12, en el Club Alemán , donde se va a confirmar el llamado a licitación para importantes obras que dependen de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), a cargo de la ministra de Infraestructura Tanya Bertoldi.

Del anuncio de esas licitaciones, participarán el intendente de Neuquén, Mariano Gaido ; de Zapala, Carlos Koopmann; de Senillosa, Lucas Paez ; de Cutral Co, Ramón Rioseco ; de San Martín de los Andes, Carlos Salotini ; y el jefe comunal de Junín de los Andes, Luis Madueño .

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Gobernanza

Todo esto se enmarcan en el acuerdo de “gobernanza” que Figueroa entabló dos años atrás con los jefes comunales, tendiente a trabajar en conjunto las obras que necesita cada localidad y región de la provincia.

Eso incluyó también el compromiso de avanzar "en la eliminación de privilegios" y en la transparencia, por ejemplo, en cuanto a la asignación de programas sociales y la eficiencia en la asignación de los recursos del Estado.

De hecho, a fines del año pasado Figueroa primero exigió y después logró que el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, vetara un aumento salarial del 80 por ciento que iba destinado a funcionarios y concejales de esa localidad.

Cuerpo político

Por otro lado, con los intendentes y presidentes de comisiones de fomento pertenecientes a Comunidad y aquellos que hoy son aliados del gobierno provincial, Figueroa mantendrá un encuentro de carácter político, en línea con los que viene realizando con los diferentes espacios que integran el frente de partidos de La Neuquinidad.

El mes pasado, reunió a referentes políticos y simpatizantes de su partido, Comunidad, apuntando a consolidar su espacio de cara a los desafíos electorales de 2027, y que hoy cuenta con dos voces en el Congreso Nacional: la senadora Julieta Corroza y la diputada nacional, Karina Maureira, quienes estuvieron presentes en ese encuentro.

FIGUEROA TURISMO ESTEVES

Frente de partidos

Luego de esa convocatoria, a principios de este mes, el PRO de Neuquén confirmó su alineamiento con la gestión de Figueroa y su pertenencia a La Neuquinidad durante un encuentro al que asistió el gobernador y que fue encabezado por la presidenta de ese partido y actual ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

El último mitin político tuvo lugar el fin de semana con el Frente Grande (otro de los espacios que integran La Neuquinidad), que reunió a unos 600 militantes y referentes de toda la provincia de Neuquén en un plenario del partido donde se ratificó el acompañamiento a la gestión del gobernador (que también se hizo presente allí), y que encabezó otra de las actuales funcionarias provinciales: la ministra de Educación, Soledad Martínez.