Rolando Figueroa y Diego Santilli definieron una hoja de ruta para las obras clave de Neuquén

“Cuando hay diálogo, planificación y trabajo conjunto se generan las condiciones para defender los intereses de Neuquén”, dijo el gobernador.

Un nuevo encuentro entre Rolando Figueroa y Diego Santilli por obras para la provinciaFigueroa, junto al ministro del Interior.

El gobernador Rolando Figueroa mantuvo una nueva reunión con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, donde, según informó el mandatario neuquino, se abordaron temas de la agenda con el Estado nacional, entre ellos la realización de obras públicas .

“El diálogo siempre es el camino”, señaló Figueroa a través de su cuenta de la red social X. “Mantuvimos una nueva reunión de trabajo con el ministro del Interior, @diegosantilli, para seguir avanzando en distintos temas vinculados al desarrollo de la provincia y del país”, indicó.

“Nos hemos trazado una hoja de ruta para planificar y llevar adelante las obras que Neuquén necesita para seguir creciendo. Y contamos con el acompañamiento del Gobierno nacional, a través de las gestiones necesarias, para garantizar que ese camino no se detenga”, dijo.

Figueroa sostuvo que “cuando hay diálogo, planificación y trabajo conjunto, se generan las condiciones para defender los intereses de Neuquén y llevar más desarrollo a cada rincón de la provincia”.

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Mantuvimos una nueva reunión de trabajo con el ministro del Interior, @diegosantilli, para seguir avanzando en distintos temas vinculados al desarrollo de la provincia y del país.



Nos hemos trazado una hoja de ruta para planificar y llevar… pic.twitter.com/b6F6yUT9cS — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 9, 2026

Segundo encuentro en menos de un mes

El mes pasado Figueroa se había reunido con Santilli en Buenos Aires. En aquella oportunidad, el gobernador de Neuquén destacó el respaldo de Nación al RIGI para el upstream como palanca para el desarrollo de Vaca Muerta.

Este régimen de incentivo es considerado un instrumento muy importante para el sector energético, dado que su aplicación en la industria petrolera neuquina tiene impacto directo en la atracción de capitales.

Esta relación con el ministro nacional se viene dando desde noviembre de 2025, cuando Santilli visitó Neuquén por primera vez en su nuevo rol de nexo entre el estado central y las provincias. En aquella oportunidad, el funcionario se había llevado una carpeta de pedidos de la provincia, entre los que figuraba la discusión por la coparticipación federal, la redistribución del impuesto a los combustibles y un tema que ahora fue resuelto: la deuda de ANSES con la caja jubilatoria del ISSN.

Figueroa santilli

Acuerdos

La segunda reunión tuvo lugar en enero de 2026, en la residencia El Mesidor de Villa La Angostura. En esa ocasión, Santilli llegó a Neuquén en el marco de una gira por provincias para sumar apoyo a la reforma laboral que impulsaba el gobierno nacional en el Congreso. Figueroa aprovechó para marcar posición: defendió los convenios colectivos de trabajo.

Santilli se llevó de ese encuentro el apoyo al presupuesto de este año, así como también el acompañamiento, en general, al mencionado proyecto de modernización laboral.

Lo más cercano en el tiempo en cuanto a estos encuentros fue hace dos semanas atrás donde, además de Santilli, estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo. En esa oportunidad fue para que Nación autorice a Neuquén la toma de créditos para infraestructura con el BID y el Banco Mundial.