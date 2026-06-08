Rolando Figueroa sobre Zona Fría: "Tenemos el compromiso que a los patagónicos no nos van a tocar"

Dijo que esto lo habló con el ministro Caputo. El tratamiento del proyecto de ley, con media sanción en Diputados, quedó trabado en el Senado de la Nación.

El gobernador Rolando Figueroa se refirió este lunes al proyecto de modificación del régimen de Zona Fría que logró media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y cuyo tratamiento en el Senado quedó estancado.

Al ser consultado por el tema en un encuentro en Casa de Gobierno con los trabajadores de medios de prensa, Figueroa habló por primera vez de manera pública sobre esta controvertida reforma propuesta por el gobierno nacional, al que la representante por La Neuquinidad , Karina Maureira , había avalado con su voto al momento de ser sancionada en la Cámara Baja.

Tal como había informado LMN , en el Senado la legisladora por el oficialismo provincial, Julieta Corroza , está de acuerdo con la quita de este subsidio al gas para las zonas del país que están por fuera de La Patagonia, Malargüe y la Puna.

Sin embargo, indicó sus dudas respecto al alcance de uno de los aspectos cuestionados del proyecto para los que sí seguirían recibiendo el beneficio, y que tiene que ver con la forma en que se tomaría el cálculo del descuento.

La posición del gobernador

“Nosotros tenemos el compromiso del gobierno nacional que a los patagónicos no nos van a tocar”, dijo Figueroa al hacer referencia a los cambios que podría tener el régimen de Zona Fría de aprobarse el nuevo proyecto de ley. “Estamos esperando eso y creo que el ministro (Luis) Caputo lo va escuchar”, aseguró.

En su momento, Corroza advirtió que ahora el proyecto había pasado a otra instancia y que se está analizando qué a hacer, siempre en el sentido, dijo, de que se garantice que “no se le tocará el bolsillo a los neuquinos ni tampoco que haya nada que vaya en contra de la provincia”.

La senadora dijo que lo que más le preocupa es uno de los aspectos que plantea el proyecto de ley, vinculado a la discrecionalidad que tendrá el Gobierno para aplicar o no el 50 por ciento de descuento que hoy tienen las regiones donde rige el beneficio de Zona Fría.

SFP Dia del periodista casa de gobierno gobernador (12) El gobernador fue consultado sobre el tema en una rueda de prensa en el marco de la celebración por el Día del Periodista. Sebastián Fariña Petersen

Los cambios que podrían afectar a la región

Lo que el gobierno nacional pretende modificar, entre otras cosas, es el artículo 3 de la Ley 27637 de 2021, que establece que la tarifa diferencial será equivalente "al cincuenta por ciento (50%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS".

En su lugar, la nueva ley que se quiere aplicar sustituye ese artículo 3 por otro (el 2) en el que se deja sentado que estos beneficios "serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”. Es decir, ese porcentaje de descuento en las tarifas de gas, como también sobre qué ítems se aplica, quedará a decisión del Ejecutivo.

“Lo que hoy es un 50 por ley podría variar a discreción del Poder Ejecutivo e irlo bajándolo y ya no quedar fijo. Y eso sí será un impacto mayor en las facturas. El peligro está ahí y por eso vamos a hacer los planteos que hagan falta”, advirtió Corroza.

El otro aspecto cuestionable del proyecto de ley es que, en la actualidad, la bonificación por Zona Fría se toma sobre el total de la factura, mientras que en la iniciativa sancionada por Diputados se quiere calcular sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema (PIST), quedando afuera, entre otros ítems, el costo del transporte y la distribución. En términos concretos, el beneficio para los usuarios será menor.

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Los que se quedarían directamente afuera

Desde el punto de vista general, el cambio más trascendente será para las provincias de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, incorporadas con la ampliación de la Ley 27.637.

Para estas zonas de la Argentina, el beneficio de zona fría se limitará sólo a aquellos usuarios que estén registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que son los hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

En la actualidad, los usuarios de esas zonas ampliadas en 2021 tienen un descuento del 30 por ciento del cuadro tarifario y no del precio del gas como propone ahora el Gobierno. Y, en el caso de los hogares vulnerables, el beneficio llega al 50 por ciento, con un consumo tope.

De aplicarse la norma, estos usuarios tendrían el descuento que perciben los hogares con subsidios de las zonas del país que no están dentro de zonas frías, más un porcentaje adicional pero sólo para un volumen de consumo base, que se define por mes y de acuerdo a cada provincia. En números, implica que, de un total de casi 4 millones de usuarios, una gran parte quedaría sin descuento por Zona Fría y la restante mantendría un beneficio acotado.