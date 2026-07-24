Chapelco inauguró su nueva telecabina y pisa fuerte en el invierno

El gobernador encabezó la apertura del flamante medio de elevación para diez pasajeros. Destacó las inversiones y la mayor accesibilidad para los vecinos de San Martín de los Andes.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes en San Martín de los Andes la inauguración de una telecabina en el cerro Chapelco , en una temporada invernal marcada por la puesta en funcionamiento de una infraestructura totalmente renovada que posiciona al centro de esquí entre los más modernos de la región.

Además del gobernador, participaron del acto el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; las ministras de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; y de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; y el gerente general del centro de esquí Chapelco, Nicolás Herrera.

“Neuquén es la provincia que tiene la mayor superficie esquiable de la Argentina , pero fundamentalmente tiene la gente, las ganas y la atracción al inversor”, destacó el gobernador luego del acto y añadió: “La atracción al inversor es darle seguridad jurídica y licitaciones transparentes”.

Recordó que durante 2025 fue “la primera vez después de 30 años que se licitó la concesión del cerro”. “Eso es importante porque otorga transparencia y otra mirada de lo que venimos haciendo en la provincia”, aseguró y remarcó que, si bien la concesión se realizó muy cerca del inicio de la temporada invernal del año pasado, “ahora ya se pudo desarrollar toda la infraestructura que era necesaria”.

Beneficios para San Martín de los Andes

El mandatario provincial destacó la importante presencia de nieve en el cerro y también los “paradores, restaurantes, rental y lockers totalmente renovados”. “Fue importante la posibilidad de que los habitantes de San Martín de los Andes puedan adquirir los pases en el verano a un valor mucho más económico. Hay que trabajar para que la gente de San Martín tenga más accesibilidad al cerro”, indicó.

Informó que en todos los centros de la provincia se realizaron inversiones y comentó: “Venimos la semana pasada de inaugurar una nueva telesilla cuádruple en Villa La Angostura. También en Caviahue se ha trabajado con una telesilla que se ha traído y en el norte se han hecho inversiones”.

“Neuquén no es solo Vaca Muerta”, aseveró Figueroa y agregó: “Estamos reinvirtiendo los fondos de Vaca Muerta para desarrollar el turismo, la producción y adecuarnos a nuevas formas de alimentación de energía que siempre marcan que Neuquén es de avanzada”.

Por último, el gobernador recalcó que “esta monetización de Vaca Muerta nos impone desafíos, y esos desafíos los tenemos que volcar verdaderamente donde generan un impacto presente y futuro”.

Cerro Chapelco inauguró la temporada de invierno en el primer año completo de operación de la nueva concesión, con nuevas obras, infraestructura y equipamiento destinados a mejorar la experiencia de quienes visitan la montaña y fortalecer la calidad de sus servicios.

El proceso de modernización de Chapelco

El proceso de modernización comenzó el 24 de junio de 2025 e incluyó el montaje de una nueva telecabina con capacidad para diez pasajeros, que conecta la base con la cota 1600, y el posterior desmontaje de la antigua instalación. También se incorporaron dos nuevas cintas transportadoras -magic carpets- en la cota 1600 y se realizó una inspección integral de todos los medios de elevación.

La infraestructura del cerro fue reforzada con 32.000 metros cuadrados de pavimento en el estacionamiento, obras de drenaje y nivelación de pistas, la reparación integral de las subestaciones de media tensión y la modernización de la red de gas en la cota 1200. Además, se remodelaron los edificios existentes, se renovaron las permanencias en la cota 1600 y se incrementó la cantidad de sanitarios disponibles en distintos sectores de la montaña.

Entre las mejoras destinadas a los servicios se destacan la remodelación integral del parador La Base, la construcción de nuevos centros comerciales en las cotas 1200 y 1600 y la instalación de un parador modular de 800 metros cuadrados en la cota 1600.

Chapelco sumó, además, nueve nuevos cañones para la producción de nieve, tres máquinas pisapistas PB600, dos motos de nieve Lynx 69 Ranger Alpine, un vehículo utilitario UTV 4x4, siete camionetas 4x4 y dos unidades especialmente equipadas para el despeje de nieve: un camión de doble tracción y una camioneta 4x4, ambos con pala y tolva.

Inversiones para la temporada de invierno

Las inversiones también contemplaron la incorporación de tres estaciones meteorológicas Davis, dos tanques aéreos de combustible con capacidad para 50.000 litros cada uno, nuevo material de pista y equipamiento completo para pisteros socorristas, que incluye palas, detectores de víctimas de avalanchas, mochilas y sondas.

En materia tecnológica y de seguridad, se implementó un nuevo sistema de venta y acceso Axxess, se instalaron molinetes en todos los medios de elevación y se desarrolló una nueva tienda en línea. También se incorporaron un sistema de comunicaciones VHF con repetidoras digitales y cámaras de última generación.

El conjunto de mejoras se completa con la provisión de indumentaria técnica específica para el personal, como parte de un proceso integral orientado a modernizar la operación del centro de esquí y ofrecer mejores condiciones de seguridad, circulación y atención durante la temporada invernal.