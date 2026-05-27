Zona Fría: la posición de Rolando Figueroa ante el debate caliente que se viene en el Senado

En la Cámara Alta y por La Neuquinidad será Julieta Corroza la voz del gobierno provincial, mientras que los libertarios tendrán dos representantes con voto cantado.

El proyecto de Ley que modifica el alcance de la tarifa diferencial de gas natural por Zona Fría tendrá su segunda instancia de debate en el Congreso Nacional , ahora dentro del ámbito del Senado .

La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, iba a ser tratada esta semana en la Comisión de Energía de la Cámara Alta pero ese encuentro se suspendió para la semana que viene, dado el ruido que se generó en varias provincias, incluida Neuquén , respecto al alcance que tendrá, de aprobarse, este recorte del subsidio en la tarifa de gas para vastos sectores de la población del país.

¿Qué posición adoptarán los senadores que representan a la provincia de Neuquén en el Senado? Se sabe que los representantes de la Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, votarán a favor y lo mismo podía suponerse de Julieta Corroza (La Neuquinidad), teniendo en cuenta que la diputada Karina Maureira (del mismo espacio) se había manifestado por la positiva en la sesión de la semana pasada. Sin embargo, esto podría cambiar.

Los puntos oscuros del proyecto

“El Senado es otra instancia y ahí estamos analizando qué vamos a hacer. El gobernador Rolando Figueroa me pidió garantizar que no se toque el bolsillo de la neuquinos y yo no voy a votar nada que vaya en contra de la provincia”, indicó, en diálogo con LM Neuquén, Julieta Corroza, quien por estas horas está trabajando junto a sus asesores y funcionarios del Ministerio de Energía de la provincia las implicancias que tendría una modificación del régimen de Zona Fría en los términos que el gobierno nacional está planteando en el nuevo proyecto de ley.

Corroza señaló estar de acuerdo con la quita del subsidio para las zonas del país que están por fuera de La Patagonia, Malargüe y la Puna y dijo que se iba a examinar el alcance de uno de los aspectos cuestionados para los que sí seguirían recibiendo el beneficio, que tiene que ver con la forma en que se tomaría ese descuento.

nadia marquez pablo cervi senado

En la actualidad, la bonificación se aplica sobre el total de la factura, mientras que en el proyecto sancionado por Diputados se quiere calcular sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema (PIST), quedando afuera, entre otros ítems, el costo del transporte y la distribución. En términos concretos, el beneficio para los usuarios será menor.

La senadora por La Neuquinidad dijo que esto se va analizar para ver su impacto real y anticipó que lo que más le preocupa es otro de los aspectos que plantea el proyecto de ley, vinculado a la discrecionalidad que tendrá el Gobierno para aplicar o no el 50 por ciento de descuento que hoy tienen las regiones donde rige el beneficio de Zona Fría.

Los cambios de la polémica

¿Dónde está presente la discrecionalidad en el proyecto de ley? Lo que el gobierno nacional pretende modificar, entre otras cosas, es el artículo 3 de la Ley 27637 de 2021, que establece que la tarifa diferencial será equivalente "al cincuenta por ciento (50%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS".

En su lugar, la nueva ley que se quiere aplicar sustituye ese artículo 3 por otro (el 2) en el que se deja sentado que estos beneficios "serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”. Es decir, ese porcentaje de descuento en las tarifas de gas, como también sobre qué ítems se aplica, quedará a decisión del Ejecutivo.

“Lo que hoy es un 50 por ley podría variar a discreción del Poder Ejecutivo e irlo bajándolo y ya no quedar fijo. Y eso sí será un impacto mayor en las facturas. El peligro está ahí y por eso vamos a hacer los planteos que hagan falta”, advirtió Corroza.

p03-f01-servicio-gas-natural.jpg

Los que se quedan afuera

Desde el punto de vista general, el cambio más trascendente será para las provincias de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, incorporadas con la ampliación de la Ley 27.637.

Para estas zonas de la Argentina, el beneficio de zona fría se limitará sólo a aquellos usuarios que estén registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que son los hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

En la actualidad, los usuarios de esas zonas ampliadas en 2021 tienen un descuento del 30 por ciento del cuadro tarifario y no del precio del gas como propone ahora el Gobierno. Y, en el caso de los hogares vulnerables, el beneficio llega al 50 por ciento, con un consumo tope.

De aplicarse la norma, estos usuarios tendrían el descuento que perciben los hogares con subsidios de las zonas del país que no están dentro de zonas frías, más un porcentaje adicional pero sólo para un volumen de consumo base, que se define por mes y de acuerdo a cada provincia. En números, implica que, de un total de casi 4 millones de usuarios, una gran parte quedaría sin descuento por Zona Fría y la restante mantendría un beneficio acotado.