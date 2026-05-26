"No somos ni kukas ni libertarios": Claudio Domínguez defendió la alianza entre Gaido y Figueroa

El diputado del MPN respaldó el modelo provincialista y elogió el trabajo conjunto entre Rolando Figueroa y Mariano Gaido.

El diputado provincial Claudio Domínguez es el coordinador de los armados de Primero Neuquén.

El diputado provincial por el MPN , Claudio Domínguez , defendió el armado político que encabezan Rolando Figueroa y Mariano Gaido y marcó distancia tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza . Domínguez es el "articulador" en el interior y está recorriendo la provincia, con una suerte de "casting" 2027, de acuerdo a lo que informó días atrás LM Neuquén.

“No somos ni kukas ni libertarios, somos de la provincia de Neuquén”, lanzó este martes durante una entrevista en el streaming de LM Neuquén en vivo .

Domínguez sostuvo que el gobernador y el intendente capitalino trabajan “en equipo” tanto con el espacio de Primero Neuquén como de Comunidad y con una mirada enfocada en los intereses provinciales, más allá de cualquier perspectiva de la política y análisis.

Claudio Dominguez LMNeuquen El diputado provincial por el MPN, Claudio Domínguez en el streaming de LM Neuquén. Defendió a Mariano Gaido y Rolando Figueroa.

“Yo quiero un gobernador que no dependa de un presidente y que no reciba órdenes. Esa independencia es la que nos hace apoyar este modelo”, afirmó y dijo que le da lástima que Milei "se muestre con las banderas de Israel y Estados Unidos".

“Hay banderas que no se entregan (la de Neuquén)”

El legislador aseguró que tanto el Gobierno provincial como el municipal comparten una línea basada en la administración ordenada y el superávit fiscal.

“La buena administración es un eje tanto del gobierno de la provincia como de la Municipalidad de Neuquén”, sostuvo. También destacó la cercanía territorial de Figueroa y contrapuso ese estilo con la conducción nacional.

“Quiero un gobernador al que pueda ir a ver a Las Ovejas, a Cochico, a Añelo o a Rincón de los Sauces, y no alguien que dependa de lo que le ordenen desde Buenos Aires”, señaló.

La Legislatura y la “oposición constructiva” y el rol de la alianza en el interior

Domínguez además defendió el funcionamiento actual de la Legislatura neuquina pese a la aparición de nuevos interbloques y algunos movimientos internos dentro del oficialismo.

“La oposición de la Legislatura es constructiva. Todos terminan aportando cambios a las leyes, aunque después no las voten”, indicó.

Y agregó: “No sirve poner palos en la rueda para que a un gobernador le vaya mal. Si le va mal al gobernador, el perjudicado es el vecino”.

colectivos eléctricos gaido figueroa El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa triene una alianza política de cara al 2027.

El articulador de todo el esquema de alianzas para el 2027 es Domínguez, hombre de confianza de ambos líderes, pese a que es más cercano a la gestión Gaido y a la estructura partidaria. Estuvo durante años de articulador de esquemas del MPN Azul, con el exgobernador Jorge Sapag, comandando las giras y la anticipación en el contacto con el territorio desde la secretaría privada.

Bajo esa conducción supervisada en doble comando, el sistema de Primero Neuquén se dividió en tres zonas —norte, centro y sur— con coordinadores propios en cada región para hacer los armados.

Todo está pensado en concluir después de agosto, luego de que termine el Mundial y, además, en pleno clima de elecciones partidarias internas del MPN, que es la masa crítica del interior, donde cada uno de esos votos puede ir para la alianza Gaido-Figueroa.

Primero Neuquén: "No se hace nada sin consenso"

El método de las recorridas es sistemático porque hay testeos sobre la imagen de los intendentes actuales (muchos son del MPN y algunos de Comunidad), reuniones con referentes locales (comerciantes, vecinalistas, deportistas, etc) y recorridas que ya superaron las 25 localidades visitadas.

La regla de oro del armado es una sola y para despejar dudas y roscas de cualquier tipo. “No se hace nada sin el consenso de Mariano y Rolando”, confirmaron desde el entorno del armado a LM Neuquén.