Un bebé nació con cocaína en sangre: dudas sobre un supuesto abandono y el pedido para ayudarlo

Sus padres tienen problemas con las drogas y la justicia ya intervino. Su abuela y tía paterna quieren su tenencia y piden donaciones de pañales y leche.

Hace poco menos de dos semanas, nació un bebé en el Hospital Castro Rendón con cocaína en sangre . Su papá y su mamá se fueron del hospital y su abuela y tía paternas piden la tenencia del menor, quien aún aguarda resultados de sus análisis médicos para tener el alta.

La Justicia ya intervino y analiza qué es lo mejor para el resguardo del menor. La familia era conocida por el personal de salud y ya habría tenido otros inconvenientes similares con sus hijos más grandes.

Una joven amiga de familiares del bebé inició una campaña solidaria para ayudarlos y pide la colaboración de l eche Nutrilon y pañales talle recién nacido y pequeño.

Hospital Castro rendon (5) Claudio Espinoza

"Yo solo soy allegada al bebe por un familiar. A él lo abandonaron apenas nació y en el hospital lo pusieron con protocolo", describió a LM Neuquén la joven que inició la campaña solidaria.

La mujer aseguró además que al bebé recién nacido "le encontraron cocaína en sangre" y relató además que la familia de la criatura ya saben que ambos padres tienen problemas de adicciones. "El hospital se comunicó con la tía, que es mi amiga, para ver si ella se iba hacer cargo. Ella y su mamá decidieron que se iban hacer cargo y por eso inicié una colecta para ayudarlas y ayudar al bebé", relató.

El bebé sigue internado, y según contó Pérez con "mucha abstinencia" por lo que el personal médico le brinda todos los cuidados necesarios. También le hicieron varios análisis médicos para verificar si su estado de salud mejora e indicar si esta situación le va a traer alguna complicación.

bebé abandonado

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que el bebé se encuentra en buen estado de salud, sin complicaciones.

La tía del bebé tiene 27 años y cuenta con trabajo, al igual que la abuela y, según contó la mujer, esta no es la primera vez que este hombre abandona a un hijo. "La mamá lo tuvo y el primer día lo dejó con su papá, el hospital se comunicó con mi amiga. Ella estaba con miedo por no poder hacerse cargo pero su abuela también está dispuesta, así que ambas esperan respuestas de la justicia", aseguró.

La joven contó que el padre del bebé apareció en el hospital y "amenazó a los médicos", por lo que le habrían puesto una restricción de acercamiento.

"Aún no hay fecha para que le den el alta, mañana iban a estar los resultados de los últimos estudios que le hicieron. Yo hablé con mi amiga y me comprometí a ayudarla y conseguir donaciones para aportar", compartió.

Donaciones

La amiga de la familia que inició la colecta para ayudar al bebé, indicó que necesitan pañales talle recién nacido y pequeño y leche Nutrilon 1. También piden ropa para el pequeño porque en el hospital lo habrían dejado con un pequeño bolso y ropa de verano.

Necesitan bodys, ranitas, medias, gorritos y ropa de abrigo. También esperan la ayuda de una cuna y un carrito de bebé. Para acercar donaciones los interesados pueden comunicarse al celular de Iara que es: 2996 30-1541 y coordinar el encuentro.