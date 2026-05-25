Los 350 voluntarios que "hacen patria" al restaurar un bosque incendiado al pie del Lanín

En las últimas temporadas de verano, los incendios forestales destruyeron grandes superficies de bosques nativo s tanto en Neuquén como en otras provincias patagónicas. Este 25 de mayo, la ONG Amigos de la Patagonia (AAP) junto al Parque Nacional Lanín (PNL) y organizaciones locales celebraron el día patrio con un hito para la restauración de un paisaje en estado crítico.

Durante dos jornadas de restauración ecológica en la Patagonia, 350 voluntarios plantaron 8.900 araucarias para recuperar un ecosistema nativo afectado por incendios forestales.

Según informaron desde la organización, entre abril y mayo se plantaron plantines de Araucaria araucana (pewen), una especie clasificada en peligro de extinción por la Lista Roja de la UICN. La campaña se dividió en dos etapas: 3.900 árboles en abril y otros 5.000 durante el segundo encuentro en mayo.

Esta última jornada, que contó además con el apoyo del Ejército Argentino, marcó un récord de ejemplares plantados en un mismo fin de semana para el "Proyecto Pewen", liderado por el PNL.

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Las jornadas se desarrollaron en un nuevo sitio de restauración ubicado sobre la ribera del arroyo Correntoso, un área de alto valor ecológico que quedó fragmentada tras un incendio ocurrido en 2009 y que afectó cerca de 3.000 hectáreas de bosques y ambientes naturales.

"Llegamos en caravana, nos dividimos en cinco equipos -huemules, pudúes, pumas, cóndores y carpinteros- y, entre mates, pozos y trabajo compartido, plantamos 500 árboles por grupo, por día", relataron los voluntarios.

"La restauración se llevó adelante sobre la ribera del arroyo Correntoso, al pie del volcán Lanín, un área de altísimo valor ecológico que quedó fragmentada tras un incendio ocurrido en 2009", agregaron.

La importancia de plantar árboles

Este verano, más de 70.000 hectáreas de bosque se incendiaron en la Patagonia. Frente a ese escenario, la restauración ecológica aparece como una tarea urgente y colectiva.

Mientras la Patagonia atraviesa una crisis de incendios forestales, la campaña propone una forma concreta de compromiso colectivo: recuperar ecosistemas degradados. Estas acciones se suman a las 40.000 araucarias ya plantadas en la primera etapa del proyecto, en la zona norte del parque.

arboles amigos de la patagonia

Cada plantín nativo fue previamente germinado y cuidado por viveros de comunidades locales, que trabajan hace años en la conservación del pehuén y del bosque andino patagónico, fortaleciendo el vínculo entre conservación, trabajo y cultura.

“Solos plantamos árboles, juntos hacemos bosque”, resumen desde Amigos de la Patagonia sobre una campaña que busca combinar restauración ambiental, participación ciudadana y trabajo comunitario.

“Después de un verano durísimo para los bosques patagónicos, estas jornadas nos regalaron un espacio para encontrarnos, aprender, trabajar en comunidad y devolverle un poco de vida al ecosistema que tanto amamos“, señalaron desde la ONG.

amigos de la patagonia araucarias plantacion

“Gracias a cada voluntario que metió las manos en la tierra. Gracias al @pnlanin por guiarnos y acompañar este proceso. Gracias a las empresas y sponsors que hacen posible la restauración. Gracias a quienes donan mes a mes o eligen regalar un árbol a alguien querido“, escribieron en su publicación.

Una campaña con historia

Esta no es la primera plantación masiva que organizan desde la ONG junto a las autoridades del Parque Nacional Lanín. En septiembre de 2023, y durante dos días, integrantes de la Asociación de Amigos de la Patagonia (AAP), técnicos del Parque Nacional Lanín y voluntarios de todas partes del país plantaron más de 3500 araucarias en la zona del lago Ñorquinco, ubicado al norte del mencionado parque, donde en 2013 se produjo un incendio que arrasó con el bosque nativo.

La asociación desarrolla acciones de reforestación de árboles nativos en bosques incendiados o dañados desde 1999, pero en los últimos años ganó más trascendencia por la cantidad de hectáreas afectadas, verano tras verano, en la zona patagónica.