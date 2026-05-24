Furor por "Dos Gorditos": el proyecto que nació en El Bolsón y explotó gracias a los gastronómicos de Neuquén y Cipolletti

El creador del proyecto patagónico que revolucionó las reseñas gastronómicas cuenta cómo pasó de filmar restaurantes a narrar historias humanas. Neuquén y Cipolletti, claves en su despegue.

"Dos Gorditos", el fenómeno viral de la Patagonia que dejó las reseñas de comida para contar historias de superación

Gaspar Gandini , creador de Dos Gorditos , transformó el concepto tradicional de reseñas gastronómicas al poner el foco en las historias de superación detrás de cada emprendimiento.

Desde El Bolsón , este comunicador que trabajó más de una década en radio, logró construir un proyecto que hoy es referencia en la Patagonia y tiene en Neuquén y Cipolletti su principal comunidad de seguidores.

El proyecto nació hace poco más de dos años de manera casi casual. Gandini tenía auspiciantes de restaurantes en su programa radial y decidió filmarlos para mostrar sus productos más allá del audio. "Empezó como una especie de juego", explicó durante el streaming LM Neuquén en vivo .

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Lo que comenzó con su compañero de radio creció tanto que debió sumar a su pareja, quien dejó su local de ropa para dedicarse al proyecto. "Se nos fue de las manos para bien", reconoció.

El verdadero quiebre llegó hace un año, cuando Dos Gorditos cambió su enfoque. "El primer año era la típica reseña de qué rico es esto, pero no nos llenaba, solo nos llenaba la panza, no emocionalmente", contó Gandini.

La curiosidad los llevó a preguntar en cada lugar cómo había nacido el emprendimiento, quién estaba detrás, qué historia tenía. "Todos los lugares tienen una historia, algunos más magnífica, otros no tanto, pero siempre merece ser contada", aseguró.

El factor humano como identidad

Cuando comenzaron a mostrar esas historias, el proyecto despegó. "Empezó como una especie de boom", recordó Gandini. El punto de inflexión fue un video sobre un joven de Cipolletti que empezó haciendo hamburguesas en su departamento y llegó a vender más de 10.000.

Dos Gorditos Streaming (1)

"Dijimos: esto hay que mostrarlo", señaló. Desde entonces, establecieron un orden de prioridades claro: primero la historia humana, luego el producto y recién al final sus opiniones personales. "Siempre hay algo humano detrás de los negocios", subrayó.

Las historias que más impactan son las de superación: gente que empezó en una piecita, en el galpón del padre o en un pequeño departamento y después triunfó. "Son como motivacionales también los videos", explicó Gandini.

Neuquén y Cipolletti fueron determinantes en el crecimiento del proyecto. "Sobre todo fue gracias al valle, que es donde más comunidad y más seguidores tenemos", reconoció. Esa conexión con el público neuquino marcó el despegue definitivo de Dos Gorditos y consolidó su identidad propia.