Sergio Monzón y sus compañeros llevan 61 días de viaje por el continente y están a un paso de llegar a destino. Cruzaron fronteras, sufrieron climas extremos y se volvieron virales.

De San Martín de los Andes a Alaska en moto: la travesía de tres amigos

Sergio Monzón , vecino de San Martín de los Andes , lleva 61 días recorriendo el continente americano en moto junto a dos amigos. El viaje, que comenzó el 1 de mayo, tiene como destino final Anchorage, Alaska , a donde esperan llegar en los próximos 10 días. "A nuestra edad, que tenemos 58, 59 y 61 años, estamos recontra satisfechos", aseguró Monzón desde Seattle, en diálogo con el streaming LM Neuquén En Vivo .

El grupo está integrado además por Gabriel y Aníbal, tres amigos que decidieron emprender esta travesía de más de 20.000 kilómetros. "Los tres nos conocemos mucho, viajamos al mismo ritmo, nos ayudamos entre los tres y la verdad que es fantástico", explicó el neuquino.

El viaje se programó solo de ida porque los tres trabajan. Desde Anchorage enviarán las motos a Buenos Aires por barco para regresar. El clima se convirtió en uno de los mayores desafíos. "Ahora empezó el frío y cuesta avanzar un poquito más", contó Monzón. Pero el frío no fue el único obstáculo: durante la travesía enfrentaron temperaturas de casi 50 grados en algunas zonas.

"Sufrimos mucho el calor", reconoció. Las jornadas de viaje varían según las condiciones del camino. "Hay días que viajamos más de 12 horas, y podés hacer 200 kilómetros, como por ejemplo fue en Colombia o en Perú", detalló.

La ruta no fue la planificada originalmente. En México tuvieron que modificar el itinerario porque les dieron solo siete días para atravesar el país. El cambio de planes los llevó a cruzar la frontera con Texas en lugar de Tijuana. Fue entonces cuando decidieron acercarse al primer banderazo de la Selección Argentina en Kansas, durante la Copa del Mundo.

El video del encuentro se viralizó en redes sociales, alcanzando un millón de reproducciones. "Ya tenemos en algunos un millón de repeticiones o likes", comentó. La repercusión los acompañó durante el resto del viaje.

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