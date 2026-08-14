Finde largo del 17 de agosto: cómo funcionarán los servicios municipales en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén dio a conocer el esquema de los servicios municipales de cara al feriado por el Paso a La Inmortalidad del General San Martín.

En el marco del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín se supo qué servicios funcionarán con normalidad.

Con motivo de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín este lunes 17 de agosto , la Municipalidad de Neuquén dio a conocer el esquema detallado con el que funcionarán las distintas dependencias y los servicios públicos durante la jornada festiva. La medida busca garantizar las prestaciones esenciales en toda la ciudad capital durante el fin de semana largo.

Para tranquilidad de los vecinos, uno de los datos centrales del operativo comunal es que la recolección de residuos se prestará con total normalidad a lo largo del lunes, manteniendo los recorridos y horarios habituales implementados por las empresas prestadoras.

En contraste, el sistema de transporte público de pasajeros experimentará modificaciones en su diagrama habitual. Los colectivos urbanos circularán con frecuencia de día feriado o domingo , por lo que se sugiere a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación teniendo en cuenta mayores lapsos entre unidades.

Respecto al estacionamiento medido a cargo de la empresa SAEM, no tendrá funcionamiento durante el feriado del lunes, permitiendo la libre permanencia en la zona céntrica. Asimismo, los dos Centros de Transferencia permanecerán cerrados el día lunes, aunque abrirán las puertas el sábado y domingo en su horario regular, de 8:00 a 20:00.

Claudio Espinoza

Turismo, cementerio y atención ciudadana

Durante las jornadas festivas, el municipio mantendrá operativas las dependencias vinculadas a la actividad turística y recreativa. Las distintas oficinas de Turismo abrirán con normalidad e inclusive se desarrollarán visitas y paseos guiados por los puntos más emblemáticos de la localidad.

Los horarios establecidos para la atención turística son los siguientes:

Oficina del Centro y ETON : atenderán de 8:00 a 20:00.

Oficina del Puente : recibirá visitantes de 8:00 a 19:00.

Oficina del río (Balneario Gustavo Fahler): estará abierta de 8:30 a 19:00.

Por otro lado, el cementerio capitalino mantendrá sus puertas abiertas. Funcionará de 9:00 a 19:00 tanto en la sede Central (ubicada en Córdoba 635) como en el predio del Parque El Progreso (Abraham 2201).

En cuanto a los canales de contacto institucional, la Línea 147 de atención al ciudadano brindará asistencia en el horario de 8:00 a 15:00. Ante eventuales urgencias o contingencias climáticas, la Línea 103 de Protección Civil mantendrá una guardia activa durante las 24 horas.

Guardia por situaciones de violencia de género

Por su parte, la Subsecretaría de las Mujeres dispondrá de un esquema especial para garantizar el acompañamiento y la contención ante situaciones de riesgo por violencia de género. La dependencia contará con una guardia presencial y telefónica en la franja horaria de 10:00 a 13:00.