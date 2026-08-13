Chicana por chicana: el filoso cruce entre Nadia Márquez y Claudio Domínguez en las redes

La senadora ironizó sobre el narcotest "sorpresivo" y el legislador del MPN redobló la apuesta con un desafío sobre Ficha Limpia.

Se picó todo tras la aprobación del protocolo para aplicar los narcotest a los diputados provinciales, votada este último miércoles por la Legislatura de Neuquén , que no tardó en generar polémica puertas afuera del recinto con un clásico de la pelea encarnizada entre las distintas facciones políticas de Neuquén.

Esta vez el escenario no fue la sesión, sino las redes sociales, donde se produjo otro polémico ida y vuelta que sostienen desde hace tiempo la senadora por La Libertad Avanza Nadia Márquez y el diputado provincial por el MPN, Claudio Domínguez . Son de los legisladores más activos y más filosos a la hora de cruzarse públicamente.

Todo comenzó con un comentario de Márquez en una publicación en el Instagram de LM Neuquén sobre la aprobación del protocolo. La senadora es una fiel comentarista de redes, y cada tanto se trenza en algún debate. Al igual que Domínguez, no se pierden oportunidad de pelea.

La senadora puso en duda que la medida de los narcotest vaya a aplicarse realmente, y lo hizo con ironía. Recordó que algo similar había ocurrido antes "con la otra" ley y que no se pudo llevar a la práctica. "¿Sorpresivo? Del consumo responsable pasaron al narcotest sorpresivo... Honestamente, me cuesta creerles", escribió, en alusión a un cambio de discurso que le atribuye al oficialismo provincial.

Polémica por el narcotest y ficha limpia: las chicanas

La respuesta de Domínguez no se hizo esperar. El legislador del MPN, que participó como autor tanto de la ley original como del protocolo recién sancionado, le explicó a Márquez que la norma lleva un año sin aplicarse porque, según su versión, "muchos en la Legislatura pusieron excusas" para no llevarla adelante. Se presentó como interesado en que el mecanismo funcione "rápidamente" y sin más demoras.

Vale recordar que el mismo Domínguez tuvo un cruce con la presidenta de la Legislatura, Zulma Reina, por este tema.

Pero ahí no terminó el mensaje. Domínguez aprovechó para redoblar la apuesta con dos desafíos dirigidos directamente a Márquez y, de manera indirecta, al arco político nacional.

Primero le preguntó si el presidente Javier Milei, los ministros y los legisladores nacionales se animarían a someterse a un narcotest similar, y cuántos "quedarían" si eso ocurriera.

Claudio Domínguez esperando para hacerse un análisis de narcotest voluntario.

Después fue por un tema más complejo para la oposición porque le consultó si aprobarían una Ley de Ficha Limpia nacional con las mismas exigencias que tiene la norma neuquina, o si terminarán votando "una Ley de Ficha Limpia que lo único que va a tener es el título".

Se cortó por lo sano

El cruce, que se desarrolló en cuestión de horas y que hasta el momento no tuvo una segunda respuesta pública de Márquez, resume una dinámica habitual entre ambos legisladores, que suelen chicanearse en redes sociales sobre distintos temas de la agenda provincial.

En esta oportunidad, el debate técnico y bastante medido sobre cómo y cuándo se aplicará el narcotest legislativo terminó corriéndose hacia un terreno más político, con guiños explícitos a la discusión nacional por la Ficha Limpia.