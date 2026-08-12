Figueroa acuerda con intendentes y acelera la construcción de viviendas en el interior

En las próximas semanas comenzará la ejecución de 49 viviendas en Cutral Co. Se trata de la primera etapa de un plan de 150 que se prevé iniciar este año.

El gobernador Rolando Figueroa firmó este miércoles un convenio con el intendente de Cutral Co , Ramón Rioseco, para la ejecución de 49 viviendas . Se trata de la primera etapa de un plan de 150 que se prevé iniciar este año en la localidad.

Las viviendas tendrán una superficie cubierta de 59 metros cuadrados y se desarrollarán en una planta, con cocina-comedor, baño y dos dormitorios. Se construirán las primeras 49 viviendas divididas en dos sectores, uno de 19 y otro de 30. La propuesta comprende la edificación de las unidades habitacionales y la ejecución de las conexiones domiciliarias a las redes de infraestructura (agua potable, cloacas, gas y electricidad).

Tras la firma, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi destacó que todos los convenios que se están firmando desde la provincia, a través del ministerio y de la secretaría de Vivienda y Hábitat, con los intendentes “forman parte de esta planificación de reducir el déficit que hoy tenemos respecto de las soluciones habitacionales, y particularmente de la construcción de viviendas”.

“Hoy firmamos este acuerdo muy importante”, señaló la ministra y remarcó la importancia del “trabajo que venimos haciendo en conjunto con Ramón y con todo su equipo de gobierno municipal”.

“Agradecemos la predisposición y el trabajo de todos los técnicos, tanto de la provincia como del municipio. El municipio nos acompaña con el desarrollo de la infraestructura y la consolidación de las mensuras”, indicó y explicó que “desde Provincia estamos haciendo la construcción de las viviendas”.

Bertoldi comentó que el objetivo es llegar a las 150 viviendas durante este año en Cutral Co y adelantó que hay 101 inscriptos de la localidad a los créditos de Neuquén Habita. “A estas 150 viviendas, se suman estas 101 soluciones habitacionales a través de los créditos”, afirmó.

Enfatizó la importancia del programa Neuquén Habita y aseguró que se trata de “un paquete importante” que prevé la concreción de más de 20.000 soluciones habitacionales durante dos años. “Va a ser un antes y un después, no solo en Cutral Co, sino en general en toda la provincia”, sostuvo.

“Hoy es un día muy importante para la localidad, la región y la provincia. Una vez más demostramos que el trabajo articulado es posible y que, entre todos, estamos buscando la mayor cantidad de soluciones habitacionales para todos los neuquinos y neuquinas”, finalizó la ministra.

Por su parte, el intendente Rioseco comentó que el acuerdo de hoy responde “a un convenio marco que hemos firmado por 150 viviendas”. “Vamos a comenzar a ejecutar 49. Estimo que en 15 o 20 días estamos comenzando, porque este es el proyecto ya ejecutivo para hacer el trámite de anticipo y ejecución de obra”, puntualizó.

El jefe comunal indicó que el proyecto comprende “el aporte del 60% de la provincia a través de la ADUS, y el 40% la ejecución por parte del municipio”. “Estamos trabajando muy bien y comenzaremos en los próximos días ya en la construcción concreta de las viviendas”, aseveró.