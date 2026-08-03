Sueldo albañil por hora en agosto de 2026: cuánto cobran con aumento confirmado

Estos son los sueldos de los albañiles en agosto de 2026 . ¿Cuánto cobran por hora con el aumento confirmado, según la Uocra ?

El último 2 de junio de 2026 , la Secretaria de Trabajo de la Nación homologó el acuerdo paritario suscripto entre la Uocra y el sector empleador, que estableció los aumentos salariales para el período comprendido entre los meses de junio, julio y agosto de 2026 . Así, ¿cuánto cobran los albañiles por hora con el incremento confirmado?

La Uocra alcanzó aumentos salariales para el mes de junio de 2026 -2,1 %, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo de 2026-; para el mes de julio de 2026 -2 %, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio de 2026- y para el mes de agosto de 2026 -1,9 %, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2026-.

El último 2 de junio de 2026, la Secretaria de Trabajo de la Nación homologó el acuerdo paritario suscripto entre la Uocra y el sector empleador.

Sueldo básico por hora: $7.420.

Sueldo básico con adicional por zona B: $8.237.

Sueldo básico con adicional por zona C: $11.392.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $14.841.

Oficial

Sueldo básico por hora: $6.348.

Sueldo básico con adicional por zona B: $7.049.

Sueldo básico con adicional por zona C: $10.680.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $12.695.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $5.866.

Sueldo básico con adicional por zona B: $6.502.

Sueldo básico con adicional por zona C: $10.306.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $11.732.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $5.399.

Sueldo básico con adicional por zona B: $6.020.

Sueldo básico con adicional por zona C: $10.007.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.798.

Sereno

Sueldo básico mensual: $980.858.

Sueldo básico con adicional por zona B: $1.092.719.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.639.782.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.961.716.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Los albañiles percibieron el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativo, que fue efectivizada entre los meses de junio y julio de 2026. Claudio Espinoza

Las sumas fijas que percibieron los albañiles nucleados en la Uocra

Los albañiles percibieron el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativa, que fue efectivizada entre los meses de junio y julio de 2026 a las trabajadoras y los trabajadores de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CGT N° 76/75 de la Uocra.

En junio de 2026:

La Categoría de Sereno Zona “A” en la suma mensual de $50.300.

La Categoría Ayudante Zona “A” en la suma mensual de $50.300.

La Categoría ½ Oficial Zona “A” en la suma mensual de $53.400.

La Categoría Oficial Zona “A”, en la suma mensual de $58.300.

La Categoría Oficial Especializado Zona “A” en la suma de $63.300.

En julio de 2026:

La Categoría de Sereno Zona “A” en la suma mensual de $57.900.

La Categoría Ayudante Zona “A” en la suma mensual de $57.900.

La Categoría ½ Oficial Zona “A” en la suma mensual de $61.500.

La Categoría Oficial Zona “A”, en la suma mensual de $67.100.

La Categoría Oficial Especializado Zona “A” en la suma de $72.900.

Dichas sumas se incrementaron de acuerdo a los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondieron y que surgieron de las tablas mencionadas más arriba.