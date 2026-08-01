Un incendio afectó la estructura de una vivienda que tuvo que ser parcialmente derrumbada

Ocurrió en la tarde de este sábado en la Isla 119 de China Muerta. Los propietarios no se encontraban al momento de iniciarse el fuego.

Un incendio afectó, en la tarde de este sábado, a una vivienda de dos plantas que se encuentra en una zona rural comprendida dentro de la Isla 119, en China Muerta , a pocos kilómetros de la vecina localidad de Plottier .

Fueron convocados Bomberos Voluntarios locales para poder sofocar las llamas que ya había alcanzado gran parte de la estructura. Se trata de un sector distante del centro e incluso de la Ruta 22, en dirección a Senillosa.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla , indicó que fueron convocados a las 14.54 por un incendio en una vivienda adonde enviaron a dos móviles.

Al llegar a la chacra, advirtieron que el incendio ya estaba generalizado sobre la unidad habitacional de dos plantas. La estructura era de construcción en seco, con una estructura de madera, sumado a que había mucho material residual de plástico en su interior.

Si bien los propietarios del inmueble no se encontraban al momento de desatarse el siniestro, algunos vecinos habían rescatado algunos elementos antes de que los alcanzaran las llamas.

Derrumbe controlado

Debido al grado de afectación de la propiedad por el incendio, la planta superior debió ser derrumbada. Su estructura no presentaba seguridad para sus habitantes. Se evaluó la situación estructural y se realizó un derrumbe controlado "para evitar accidentes a los equipos de bomberos y asegurar el lugar a futuro".

Además, se indicó que no se registraron lesionados entre los presentes.

Respecto a la causa del inicio del fuego, si bien no está confirmado, se pesume que habría sido como consecuencia de la salamandra.

Incendio de una casa en plena montaña

Hace aproximadamente un mes, sorpendio a los vecinos el incendio de una vivienda que se encuentra en plena montaña, a unos 15 kilómetros del casco céntrico de San Martín de los Andes.

El punto de ignición tuvo lugar en una vivienda en la ladera de una montaña del barrio Miralejos adonde concurrieron cuatro dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes.

Federico Soto

Fueron alertados aproximadamente en horas de la tarde y al llegar observaron que el humo salía desde un lateral y del techo de la vivienda, que se encuentra en altura.

Intervino personal de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo con apoyo de un dron térmico. Además, de personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y del SIEN.

También era una vivienda de construcción en seco

De acuerdo con la información a la que pudo acceder LM Neuquén, el incendio se habría iniciado por el tiraje de un tiro balanceado, que estaría aparentemente mal instalado. Al parecer, hacía pocos días que la vivienda contaba con el gas habilitado.

En principio, se supo que solo se registraron daños materiales y que el ocupante, al momento de comenzar el fuego, resultó ileso. Una de las paredes de la vivienda fue la más afectada de la vivienda de construcción en seco.

Federico Soto

Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con un incendio confinado y se abocaron a tareas para sofocar el techo que había tomado temperatura.