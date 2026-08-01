Éxito total: la Feria Internacional del Libro de Neuquén bate récord de postulantes para este 2026

El evento tendrá lugar del 11 al 20 de septiembre bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento”.

La Feria Internacional del Libro de Neuquén “Marcelo Martín Berbel” cerró su convocatoria con una participación récord dado que se registraron más de 600 postulaciones de autores, editoriales, librerías, expositores y hacedores culturales interesados en formar parte de la edición 2026.

El encuentro se desarrollará del 11 al 20 de septiembre bajo el lema “Libros que transforman, una ciudad en movimiento” y volverá a convertir el centro neuquino en un gran corredor cultural, con presentaciones, talleres, espectáculos y espacios dedicados a la promoción de la lectura.

“Esta respuesta demuestra que la Feria sigue creciendo y que ya es una marca registrada cultural de la ciudad, reconocida no solamente en Neuquén y en la región, sino también en todo el país”, expresó la Jefa de Gabinete, María Pasqualini.

La convocatoria reunió a 250 escritores y escritoras de Neuquén capital, localidades cercanas, distintos puntos de la provincia y otras 20 provincias argentinas. También se recibieron postulaciones provenientes de Chile, lo que refuerza el carácter internacional del evento.

A ellos se sumarán 150 librerías, editoriales y expositores que participarán con estands. La propuesta busca garantizar una oferta amplia y diversa, con sellos nacionales, publicaciones independientes y producciones literarias de diferentes regiones.

Una ciudad que vuelve a encontrarse alrededor de los libros

La programación se completará con alrededor de 200 propuestas culturales, entre talleres, charlas, presentaciones de libros, actividades para las infancias, espacios de formación y experiencias vinculadas con la lectura y la escritura.

“La cantidad y la calidad de las iniciativas superaron nuestras expectativas. Hay una comunidad artística, editorial y literaria que espera la Feria, que trabaja durante meses para presentar sus proyectos y que considera a Neuquén un lugar central para mostrar sus producciones”, destacó Pasqualini.

El crecimiento de la convocatoria encuentra respaldo en la respuesta del público. Durante la edición 2025 pasaron por el predio más de 250 mil visitantes provenientes de Neuquén capital, localidades de la región y distintos puntos del país.

La postal se repitió durante diez días: familias completas recorriendo los estands, estudiantes participando de visitas educativas, auditorios llenos y lectores saliendo con bolsas cargadas de libros. Una escena poco compatible con aquella profecía recurrente -y bastante perezosa- de que “la gente ya no lee”.

Pasqualini señaló que la diversidad continuará siendo uno de los pilares de la Feria. “No todas las personas llegan buscando lo mismo. Algunas vienen por un autor, otras por las actividades infantiles, los talleres o los espectáculos. La fortaleza está en ofrecer una programación plural, capaz de convocar a públicos de todas las edades”, sostuvo.

La edición 2026 estará atravesada por el 50º aniversario del último golpe de Estado en Argentina y por los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges. Habrá una muestra de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una exposición en el Museo Paraje Confluencia sobre el paso de Borges por Neuquén y una sala de lectura dedicada a su obra.

Con una convocatoria récord y una participación federal, para Pasqualini “la Feria reafirma su lugar como el principal encuentro literario de la Patagonia y consolida a Neuquén como una ciudad en la que la cultura forma parte de la agenda pública y de la vida cotidiana