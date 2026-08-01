Quién era y de qué murió el hombre hallado en una obra en construcción

El descubrimiento ocurrió el viernes por la noche en el interior del inmueble. Los propietarios lo encontraron y dieron aviso a las autoridades.

La comunidad de la comarca petrolera no sale del asombro y conmoción luego del macabro hallazgo de un hombre mayor muerto en el interior de una obra en construcción . Este sábado, la investigación permitió reconstruir la identidad de la víctima y esclarecer las primeras circunstancias de su fallecimiento.

El cuerpo fue encontrado cerca de las 22 del viernes, cuando efectivos de la Comisaría Sexta de Plaza Huincul fueron convocados hasta un inmueble ubicado en la intersección de las calles Lolog y Emilio Coni , en el barrio Altos del Sur .

Los propietarios explicaron que ellos mismos habían encontrado al hombre sin signos vitales, y que desde hacía aproximadamente unos dos meses le permitían utilizar la construcción para resguardarse durante las noches, ya que se encontraba en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, desconocían su identidad.

Tras el hallazgo, una médica del hospital local certificó el fallecimiento y se dio intervención a la División Criminalística para realizar las primeras pericias.

Vivía en situación de calle y se refugiaba en la obra

De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén, el hombre encontrado sin vida fue identificado como José Santos Fuentealba, de 79 años, quien desde hacía varios años se encontraba en situación de calle.

En un primer momento, el fallecido no pudo ser reconocido porque no llevaba documentación, lo que obligó a la Policía a preservar la escena y realizar averiguaciones para conocer su identidad.

Horas más tarde, un hermano se presentó ante las autoridades y confirmó que se trataba de Fuentealba. Además, acercó el acta de nacimiento que permitió al Registro Civil completar el reconocimiento formal.

Qué causó la muerte del hombre hallado sin vida

Uno de los principales interrogantes tras el hallazgo era determinar si la muerte había sido consecuencia de un hecho delictivo.

Sin embargo, el reporte al que accedió este medio señala que tanto el personal de Criminalística como la médica policial de turno constataron que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni indicios de criminalidad, por lo que desde un primer momento se descartó la intervención de terceros.

De acuerdo con la información aportada por una fuente extraoficial a LM Neuquén, el hombre padecía una enfermedad que habría derivado en su muerte, aunque serán las actuaciones judiciales las que determinen oficialmente la causa del fallecimiento.

El cuerpo fue entregado a su familia

La fiscal interviniente Ana Mathieu, dispuso la preservación de la escena, mientras se completaban las tareas periciales y el proceso de identificación.

Posteriormente, la médica policial extendió el certificado de defunción y se autorizó la entrega del cuerpo a la familia.

Un antecedente cercano

El caso de Fuentealba volvió a poner en evidencia una problemática visible en la región: las personas en situación de calle y sus condiciones de extrema vulnerabilidad.

Hace menos de una semana, más precisamente el martes, un hombre de 40 años fue hallado muerto en pleno centro de Neuquén capital. El cuerpo fue encontrado durante la mañana por los trabajadores de limpieza del banco ICBC, tendido dentro del cajero automático.

La autopsia, llevada adelante por el cuerpo médico forense que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), permitió conocer la identidad. Se trató de Carlos Miguel González, conocido por el personal de las instituciones y organizaciones sociales y religiosas que ayudan a las personas en situación de calle.

Los médicos forenses indicaron que el hombre falleció de un tromboembolismo pulmonar agudo. Los especialistas confirmaron que la muerte de González fue de causa natural y que no encontraron signos externos de criminalidad.