Alerta Nati: buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Neuquén

Angelina Roger es buscada luego de que se activara una alerta para dar con su paradero. Desde la Policía solicitaron la colaboración de la comunidad.

Una adolescente de 15 años, identificada como Angelina Roger, es buscada en Neuquén luego de que se activara un Alerta Nati para dar con su paradero. Ante la preocupación por su desaparición, desde la Policía solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que pueda ayudar a localizarla.

Al momento de ser vista por última vez, la adolescente llevaba una campera negra, un gorro polar, un pantalón blanco y zapatillas negras. Las autoridades solicitaron prestar atención a estas características para facilitar su identificación.

La búsqueda está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y la Comisaría 16°, desde donde se difundió el pedido de colaboración para dar con la adolescente. Angelina ya había sido reportada como desaparecida en al menos otras dos oportunidades, según los antecedentes de búsqueda difundidos previamente.

Ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, se solicita comunicarse con la Comisaría 16° al teléfono (299) 576-6021.

Qué es la Alerta Nati

En la provincia de Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010. El alerta incluye información sobre la víctima y la forma en que la ciudadanía debe comunicarse con las autoridades para proveer información para esclarecer el caso.

Según reza la Ley, la autoridad de aplicación es la Policía del Neuquén, que una vez que surge el aviso da la alerta a todos los medios de comunicación y viraliza por redes la búsqueda. Además, tiene que difundirse en forma urgente y frecuente y debe tener como criterio básico que la víctima sea menor de 18 años; que esté en peligro de daño corporal o muerte; y que la información disponible sea lo suficientemente útil como para propiciar la activación del alerta.