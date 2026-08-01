Tiene 15 años, necesita una cirugía urgente y sortean el auto familiar para juntar más de 30 millones de pesos

Un control odontológico le detectó a Thiago un angiofibroma juvenil nasofaríngeo que crece rápidamente y compromete su cráneo. La operación es fundamental.

Lo que comenzó como una consulta odontológica de rutina terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj para Thiago Vivanc o, un adolescente del barrio Villa Ceferino de Neuquén capital. A sus 15 años, l e detectaron un angiofibroma juvenil nasofaríngeo , un tumor poco frecuente que ya comenzó a expandirse y presiona la base del cerebro.

Dada esta condición, los profesionales de la salud explicaron que necesita someterse a una embolización y una cirugía de alta complejidad.

Frente a la urgencia y a la demora en la cobertura por parte de la obra social, su familia tomó una decisión extrema.

Decididos a ganarle al tumor, se propusieron sortear el auto familiar a través de una rifa para reunir los más de 30 millones de pesos que demandará el tratamiento y la recuperación en Buenos Aires.

La detección de un tumor que cambió su vida

La historia comenzó en abril de este año, cuando Thiago asistió al dentista para un control. Allí, el profesional detectó algo que llamó su atención: el adolescente respiraba constantemente por la boca.

"Nosotros lo escuchábamos que tenía la nariz muy tapada, pero uno siempre piensa que es un resfrío o mocos. El dentista nos dijo que le molestaba que respirara tanto por la boca y que había que verlo", recordó Loreto, su madre, y Ariel, su pareja, en diálogo con LM Neuquén.

Tras la derivación al otorrinolaringólogo y la realización de estudios, llegó un diagnóstico inesperado.

"Descubrieron que tenía un angiofibroma juvenil. Es un tumor que está alojado en el sector derecho del pómulo, tapa toda la fosa nasal derecha y está empujando hacia arriba el cerebro. También ocupa parte de la frente y del pómulo", explicaron.

Aunque físicamente casi no presenta signos visibles, el tumor continúa avanzando. "Vos lo ves a Thiago y no tiene nada a simple vista, pero por dentro está todo comprometido. Incluso nos dijo hace unos días que ya le estaba empezando a costar respirar", contaron.

Una carrera contrarreloj

La familia comenzó a consultar especialistas de distintas provincias. Incluso una hermana de Ariel, médica en Tucumán, realizó averiguaciones con profesionales de esa provincia. "Nos dijeron que era un tumor muy raro y que esto no lo puede operar cualquiera. Se necesita un equipo de cirujanos con experiencia", relató el hombre.

La primera alternativa fue el Hospital Garrahan, pero por la edad de Thiago esa posibilidad quedó descartada. "El Garrahan acepta pacientes hasta los 14 años y Thiago ya tiene 15. Entonces nos recomendaron ir al Hospital Italiano porque ahí tienen experiencia en este tipo de cirugías", explicó.

En el Hospital Italiano confirmaron el diagnóstico y también les advirtieron que el tiempo juega en contra.

"Cuando preguntamos cuánto podíamos esperar, nos dijeron que lo ideal era que no pasaran más de tres meses porque el tumor sigue creciendo. Ya rompió un hueso y por eso avanzó hacia arriba", recordaron.

La burocracia y una decisión desesperada

Mientras intentaban organizar la cirugía, la familia inició gestiones para que la obra social cubriera el tratamiento. Sin embargo, aseguran que nunca obtuvieron una respuesta favorable.

"Tratamos de que la obra social autorizara la cirugía. Incluso quisimos cambiar de plan, pero tampoco. Cuando se enteraron de la situación hasta quisieron darnos de baja", afirmaron.

Con un abogado iniciaron el reclamo judicial, aunque comprendieron que los tiempos de la Justicia no eran compatibles con la urgencia médica.

"El abogado nos decía que la causa iba a demorar y Thiago no tiene tiempo para esperar toda esa burocracia. Por eso decidimos avanzar con la campaña solidaria hace un mes", sostuvo su madre.

Hasta el momento reunieron 13,5 millones de pesos, pero todavía falta una suma importante para concretar la intervención.

"La operación cuesta 14,3 millones, los honorarios del cirujano son otros 6,3 millones y la embolización puede costar entre cinco y diez millones de pesos. En total calculamos que vamos a necesitar entre 30 y 35 millones", detalló Ariel. "La operación cuesta 14,3 millones, los honorarios del cirujano son otros 6,3 millones y la embolización puede costar entre cinco y diez millones de pesos. En total calculamos que vamos a necesitar entre 30 y 35 millones", detalló Ariel.

A eso deberán sumar el alojamiento y los gastos de permanecer cerca de un mes en Buenos Aires durante la recuperación.

"Tenemos que quedarnos un mes allá porque después de la operación vienen días de terapia intensiva y controles. Son gastos que ni siquiera habíamos contemplado", explicaron.

El auto familiar, el último recurso

La idea inicial era vender uno de los vehículos de la familia para afrontar la cirugía. Sin embargo, nunca apareció un comprador dispuesto a pagar el valor total.

"Yo le dije a Lore que se quedara tranquila, que la plata iba a estar porque teníamos el auto y lo íbamos a vender. Pero nos ofrecían cuotas o permutas y nosotros necesitábamos el dinero ya", recordó Ariel.

Fue entonces cuando surgió la propuesta de rifarlo. "Mi suegra nos dijo: '¿Por qué no lo rifan?'. Ahí decidimos hacerlo porque era la única forma de juntar el dinero más rápido", contó Loreto.

La rifa tiene como premio un Renault Logan modelo 2021, color gris oscuro, único dueño y listo para transferir. Se venden 1.000 números, del 000 al 999, con un valor de 50.000 pesos cada uno.

El sorteo se realizará mediante la Quiniela Nocturna de Neuquén, una vez vendidos todos los números. Para participar hay que elegir un número disponible, realizar la transferencia y enviar el comprobante junto con los datos personales al WhatsApp 299 4226315.

Un adolescente apasionado por el fútbol

Mientras espera la cirugía, Thiago intenta sostener su rutina. Asiste a la Escuela Cristiana Vida, aunque debió dejar de hacer una de las cosas que más disfruta.

"Le encanta el fútbol. Quería volver a jugar, pero le dijimos que no porque un golpe en la cabeza o en la nariz puede ser muy peligroso", contó su mamá.

Lo describen como un chico tranquilo, muy familiero y de perfil bajo. "Es un chico sano, muy familiar. No es de salir mucho, prefiere quedarse con nosotros o ir a la casa de algún compañero. Como todo adolescente habla poco, pero conmigo comparte la pasión por el fútbol", dijo emocionado Ariel.

Cómo colaborar

Además de comprar un número de la rifa, quienes deseen ayudar pueden realizar una transferencia al alias arielgabar, del Banco Santander, a nombre de Ariel Eduardo Gabar.

La familia recordó que ese es el único alias oficial habilitado para recibir donaciones y pidió verificar cualquier otro dato antes de realizar una transferencia para evitar estafas. También reciben consultas en los teléfonos 299 507-8928 (Ariel) y 299 585-9039 (Loreto).

"Necesitamos un último impulso. La gente y los medios nos ayudaron muchísimo. Solo queremos llegar a la cirugía para que Thiago tenga la oportunidad de seguir con su vida", concluyeron, agradeciendo cada colaboración que recibe la campaña.