EPAS anunció un corte de agua en Neuquén para este sábado: a qué hora y en qué sectores afectará

El organismo informó la interrupción del suministro durante el fin de semana. La medida responde a obras vinculadas al viaducto de la Avenida Mosconi.

El organismo informó que se interrumpirá el servicio en un sector de la capital.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS ) de Neuquén anunció un nuevo corte del suministro en la ciudad capital. La medida responde a una serie de trabajos de infraestructura que demandan la interrupción temporal del servicio .

Desde el organismo solicitaron a los usuarios almacenar agua de manera preventiva y, en lo que dure la restricción, realizar un uso razonable.

De acuerdo a lo informado por EPAS, el corte de agua potable se realizará este sábado 1 de agosto . Además, comunicaron que afectará al sector Este de la capital.

Por este motivo, insisten en la reserva del suministro con el objetivo de contar con reservas suficientes mientras se desarrollan las tareas.

Claudio Espinoza

Por qué habrá un corte de agua

Según informó el EPAS, la interrupción del servicio responde al corrimiento de la traza de un acueducto de PVC de 315 milímetros de diámetro y a la anulación de una cañería de asbesto-cemento de 150 milímetros.

Las obras forman parte del proyecto de ejecución del Sector 6 de la Avenida Mosconi, donde actualmente se construye un viaducto. Las cañerías existentes quedaron ubicadas por debajo de esa estructura, por lo que es necesario reubicarlas antes de avanzar con una nueva etapa de la obra.

Desde el organismo explicaron que estos trabajos son fundamentales para garantizar el desarrollo de una de las principales obras viales que se ejecutan actualmente en la ciudad.

Claudio Espinoza

Cuándo se normalizará el servicio

El EPAS estimó que el suministro de agua potable comenzará a recuperarse durante la tarde-noche del sábado, cuando la presión en las redes de distribución se restablezca de manera paulatina.

Recomiendan hacer un uso responsable del agua almacenada y evitar consumos innecesarios hasta que el servicio vuelva a funcionar con normalidad.

Dónde realizar consultas y reclamos

Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario del EPAS a través de la línea telefónica 0800-222-4827.

Además, hay disponible un bot de WhatsApp del organismo en el número 299 452-3084.

Desde el ente provincial agradecieron la comprensión de los usuarios y destacaron que estas tareas forman parte de las obras de infraestructura sanitaria necesarias para acompañar el avance del viaducto sobre la Avenida Mosconi y mejorar el sistema de distribución de agua en ese sector de Neuquén.

Se normalizó el servicio de agua potable en Andacollo y Chos Malal

El servicio de agua potable en las localidades de la Región del Alto Neuquén avanza hacia su normalización tras el fuerte temporal que durante el fin de semana provocó un aumento extraordinario de la turbiedad en los ríos Neuquén y Curi Leuvú, además de afectar los canales de captación de agua.

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informaron que este martes 28 de julio la prestación continúa siendo intermitente en Chos Malal y Andacollo, priorizando el abastecimiento de los centros de salud y garantizando el suministro en determinados horarios para que los vecinos puedan almacenar agua y cubrir las necesidades esenciales.

En Chos Malal, durante la madrugada fue posible habilitar la cisterna central, lo que permitió abastecer distintos barrios durante cinco horas. Posteriormente, el servicio debió interrumpirse nuevamente debido a que el ingreso de agua por los canales sur y norte, sumado a la producción desde el río Neuquén, continúa siendo inferior a la habitual y no permite mantener los niveles de reserva.