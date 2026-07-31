Enseñá por Argentina presentará en Neuquén el impacto de sus programas, que ya alcanzaron a más de 40.000 estudiante

Se realizará el 13 de agosto en el Polo Tecnológico y reunirá a empresario, autoridades y líderes educativos para conversar sobre el rol de la educación en el desarrollo sostenible de la provincia.

La organización sin fines de lucro Enseñá por Argentina llevará a cabo, el próximo 13 de agosto en el Polo Tecnológico de Neuquén, un encuentro titulado “Una noche a beneficio de la educación en Neuquén” . Esta iniciativa institucional tiene como propósito visibilizar el impacto educativo que la fundación construyó en la provincia junto a comunidades, escuelas, empresas aliadas y el Ministerio de Educación, abriendo un espacio de diálogo sobre la importancia de fortalecer la educación para el desarrollo sostenible local.

“Neuquén está atravesando una oportunidad histórica de crecimiento. Desde Enseñá por Argentina creemos que ese desarrollo también necesita educación, liderazgo y oportunidades para las nuevas generaciones. El futuro de la provincia también se construye en sus aulas”, destacó Verónica Cipriota, Directora Ejecutiva de la fundación.

Durante el encuentro se presentarán experiencias concretas de impacto en escuelas neuquinas, con la participación de directores escolares y alumni de Enseñá por Argentina, quienes compartirán cómo los programas de la organización contribuyen a transformar prácticas educativas, fortalecer equipos docentes y ampliar oportunidades para estudiantes.

Detalles del encuentro

Durante el encuentro se presentarán experiencias concretas de impacto en escuelas neuquinas, con la participación de directores escolares y Alumni de Enseñá por Argentina, quienes compartirán cómo el acompañamiento de Enseñá por Argentina contribuye a fortalecer las prácticas educativas, consolidar los equipos docentes y ampliar oportunidades para las y los estudiantes.

Estará moderado por Pablo Vera Pinto, cofundador y Director Financiero (CFO) de Vista Energy y actual presidente del Consejo de Enseñá por Argentina. También participará Diego Manfio, VP Ejecutivo de Ingeniería SIMA y miembro del Consejo Directivo de la organización, junto a referentes del ámbito educativo de la provincia.

Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de Genneia, Itaú, Ingeniería Sima, Vista, CI5, GeoPark, Murchison Brent, OSDIPP, Pluspetrol, ProdEng, Puente, Santander, TSB y Valo.

Impacto y trayectoria en la provincia

Enseñá por Argentina es una organización sin fines de lucro que desde hace más de 15 años forma líderes que enseñan, aprenden y transforman el sistema educativo. Trabaja construyendo una red que entiende que la transformación educativa es una tarea colectiva y de largo plazo. A través de programas de liderazgo e innovación educativa, acompaña a escuelas, comunidades y organizaciones para ampliar las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Desde el año 2020, Enseñá por Argentina ha logrado formar a más de 500 docentes neuquinos a través de sus diversos programas, alcanzando a más de 40.000 estudiantes gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Educación provincial y el apoyo del sector privado.

Entre sus iniciativas destacadas se encuentra el programa de formación docente con enfoque STEM, implementado desde 2022. Esta propuesta, alineada con los lineamientos curriculares nacionales y provinciales, promueve el aprendizaje basado en proyectos y el uso pedagógico de la tecnología. A través de este programa se ha logrado:

Capacitar a más de 100 docentes. Alcanzar a 23 escuelas. Beneficiar de forma indirecta a 286 estudiantes. Desarrollar 47 proyectos escolares surgidos de los propios intereses de los estudiantes para resolver problemáticas de sus comunidades.

Como muestra del impacto a largo plazo, una docente participante de este programa se desempeña actualmente como referente de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia.