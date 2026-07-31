Para la Municipalidad de Neuquén, la obra de la calle Mandalari prioriza la accesibilidad y el tránsito

Alejandro Nicola aclaró que es una calle pública de la ciudad y, por este motivo, se encuentra estrictamente fuera de los límites del Área Natural Protegida.

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha la transformación integral de la avenida Mandalari, un corredor clave que conecta Jesús María y Favaloro, en el sector este de la ciudad. La arteria pasará de ser una traza de ripio y de uso diario, a convertirse en una calle accesible y segura.

La obra contempla una calzada pavimentada de 12 metros de ancho, veredas de ambos lados, bicisendas, iluminación LED, rotondas de ordenamiento vial y un esquema pluvial de envergadura diseñado para canalizar las aguas que hoy hacen inseguro el sector.

Al respecto, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, aclaró que Mandalari es una calle pública de la ciudad y, por este motivo, se encuentra estrictamente fuera de los límites del Área Natural Protegida. Además, remarcó que el proyecto cuenta con la evaluación técnica de profesionales del área ambiental quienes concluyeron que la consolidación de la avenida representará un salto cualitativo en el entorno.

Nicola destacó que la avenida “está materializada hace mucho tiempo”, y mencionó que su uso es constante pero al no estar consolidada se generan “muchos inconvenientes, inseguridad en la circulación y problemas por las corridas de agua que se dan por lo que es el riego de Parque Norte”.

Y en este marco subrayó que la seguridad de quienes ya circulan por la zona es uno de los ejes centrales de la intervención: “Hay mucha gente que circula o que camina por allí, pero va por una calle que, en general, está en pésimo estado por la situación que tiene, por las corridas de agua, sin iluminación, sin seguridad”, dijo y afirmó: “No tiene un lugar exclusivo para el peatón”.

Con la obra concluida, agregó, “van a poder transitar como corresponde, de la misma forma los ciclistas, que actualmente tienen que ir por la calle, conviviendo con autos, camiones o lo que circule en las condiciones en que está”.

A esto se sumarán obras de iluminación y el ordenamiento del tránsito mediante rotondas en los puntos de conexión en Jesús María y en Favaloro.

Para dimensionar el alcance del proyecto, Nicola tomó como referencia otra obra ya finalizada: “Un buen ejemplo es la avenida Huilen. Cuando la hicimos, lo que había allí era una picada intransitable, con una pendiente muy pronunciada, una característica parecida a la que tenemos en Mandalari”, describió.

Un corredor importante de Neuquén

Además, habló sobre la implicancia que tuvo esta obra para toda la ciudad: “Hoy Huilen es uno de los principales corredores de conectividad entre el Oeste y la zona centro y norte, con dos carriles de circulación en cada sentido, veredas, bicisendas, iluminación y sistema pluvial. Algo muy parecido va a pasar con esta avenida que estamos construyendo”, afirmó.

También Nicola valoró que el ordenamiento pluvial es uno de los ejes centrales de la obra: “Tenemos la construcción de canales pluviales para conducir en forma controlada toda el agua que tenemos en esa zona”. En ese marco, recordó que la ciudad “se construyó sin pluviales” y que la gestión municipal ya instaló “más de 350 kilómetros de cañerías pluviales” en distintos puntos de Neuquén.