Los afiliados de ISSN podrán acceder a una nueva herramienta digital en la plataforma Mis Gestiones

Se puede acceder desde el Portal del Empleado Neuquino. La nueva herramienta simplifica el acceso a la información y facilita la realización de trámites online.

Los trabajadores de la Administración Pública Central y de los organismos descentralizados ya pueden consultar la deuda de coseguros médicos del Instituto de Seguridad Social del Neuquén ( ISSN ) a través de la plataforma Mis Gestiones, a la que se accede desde el Portal del Empleado Neuquino, una nueva herramienta que simplifica el acceso a la información y facilita la realización de trámites de manera digital.

La incorporación de esta funcionalidad es el resultado del trabajo conjunto entre el ISSN y la Oficina de Infraestructura Informática del ministerio de Economía, Producción e Industria , con el objetivo de brindar más herramientas que mejoren la accesibilidad y agilicen las gestiones de las personas afiliadas.

Al ingresar a la plataforma, los usuarios encontrarán la pestaña "Mi ISSN", donde podrán consultar el importe de los coseguros pendientes de pago. Desde allí también tendrán acceso directo a la Oficina Virtual del Instituto para realizar el pago de manera online. Los usuarios pueden acceder ingresando a https://mislicencias.economianqn.gob.ar/

Claudio Espinoza

Esta iniciativa amplía los canales digitales disponibles para las personas afiliadas, promoviendo una gestión más ágil, simple y accesible.

La implementación de esta herramienta forma parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional que impulsa el ISSN. Desde el inicio de la gestión se trabaja en el ordenamiento y la administración eficiente de los recursos aportados por las personas afiliadas, lo que permite ampliar servicios, fortalecer la cobertura de programas prioritarios e invertir en infraestructura para mejorar la calidad de atención en toda la provincia.

ISSN y una nueva prestación al 100%

Las afiliadas al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) ya no deben afrontar el coseguro del ecodoppler cardíaco fetal cuando exista una indicación médica. A partir del 1° de julio, la obra social provincial incorporó esta práctica al Plan Materno con cobertura del 100%, una medida que busca mejorar la detección temprana de cardiopatías congénitas durante el embarazo.

La decisión fue aprobada mediante la Resolución N.º 277/26 del Consejo de Administración del organismo y forma parte de la implementación de la Ley Constanza, sancionada en Neuquén en octubre de 2025 para fortalecer los controles prenatales y neonatales vinculados a enfermedades cardíacas congénitas.

Hasta ahora, el estudio tenía una cobertura del 80% por parte del ISSN, mientras que el 20% restante debía ser abonado por el usuario.

Con la nueva resolución, la práctica pasará a formar parte de las prestaciones específicas del Plan Materno y será completamente gratuita para quienes cumplan con los criterios médicos establecidos.

El estudio estará destinado a embarazos en los que exista un diagnóstico de riesgo o una sospecha de cardiopatía congénita o arritmia fetal, situaciones en las que el médico tratante deberá solicitar formalmente la práctica.

El objetivo es que estas patologías puedan detectarse durante la gestación, permitiendo planificar el tratamiento y el seguimiento del embarazo, además de reducir las complicaciones asociadas a diagnósticos tardíos.

Las cardiopatías congénitas constituyen una de las anomalías más frecuentes al nacer y su identificación precoz puede ser determinante para mejorar el pronóstico de los recién nacidos.