Neuquén busca prevenir el suicidio de niños y adolescentes con un nuevo programa del ISSN

Redes para la Vida apunta a los afiliados de entre 10 y 25 años que registren conductas autodañinas o intentos de suicidio. Qué prestaciones ofrece.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) presentó el programa de Salud Mental Redes para la Vida , una iniciativa destinada a la prevención, tratamiento y contención de los afiliados jóvenes, ante conductas autolesivas y suicidio.

Es para personas jóvenes de entre 10 y 25 años y garantiza cobertura del 100% para las prestaciones, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a la atención y fortalecer el abordaje integral de una problemática de creciente impacto social.

La cobertura contempla un tratamiento interdisciplinario, con atención médica, psiquiátrica y psicológica, tanto en modalidad ambulatoria como de internación en situaciones de crisis aguda. La iniciativa fue desarrollada en concordancia con el Ministerio de Salud de la Provincia y forma parte de una estrategia de fortalecimiento de las políticas públicas en salud mental.

La Administradora General del ISSN, Mariane Bartusch, destacó la importancia de poner en marcha este programa. "Entendíamos que era muy importante implementar un programa de estas características. Lo venimos trabajando junto con el ministerio de Salud porque sabemos que la salud mental es una política de Estado provincial. Esta norma fue posible gracias al trabajo realizado por el equipo de la Casa de la Prevención", expresó.

Además, señaló que "desde que iniciamos esta gestión comenzamos a ordenar los recursos, que son los aportes de nuestros afiliados, para poder redistribuirlos hacia las situaciones más críticas. Ese trabajo nos permite hoy impulsar programas tan necesarios como este, con cobertura al 100% para nuestras personas afiliadas".

La responsabilidad del Estado

Por su parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro, remarcó la dimensión de la problemática y la necesidad de fortalecer las acciones preventivas. "La cantidad de fallecimientos por suicidio, durante el 2024, representa el doble de las personas presentes en este auditorio, lo que evidencia la magnitud del problema", explicó y sostuvo que "es necesario trascender la respuesta asistencial y trabajar preventivamente junto a las escuelas, las juventudes y las comunidades, promoviendo proyectos de vida, el deporte y el abordaje de los consumos problemáticos".

El ministro aseguró que "el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar el acceso a la atención y coordinar acciones que permitan dar respuestas oportunas a quienes atraviesan estas situaciones".

A su turno, el director de Prestaciones de Salud y Asistenciales del ISSN, Jorge Alberti, explicó que el programa fue diseñado a partir del análisis de las estadísticas. "Observamos que la edad de los intentos de suicidio es cada vez menor y por eso el programa está destinado a personas de entre 10 y 25 años", especificó.

Alberti aclaró que las personas afiliadas mayores de 25 años continúan contando con cobertura a través del Plan General del ISSN y adelantó que el Instituto trabaja en nuevas estrategias específicas para esa franja etaria.

La presentación del programa estuvo a cargo de la directora de Programas Especiales, Jesica Sánchez, quien explicó cómo será la cobertura, quiénes pueden acceder y quiénes podrán ser prestadores.

De la presentación participaron la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; las subsecretarias de Salud, Guadalupe Montero, y de Juventud, Katherina Allende; junto con prestadores de la obra social y autoridades provinciales y de la obra social.