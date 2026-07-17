VAR al Mundial: la huella de carbono que asusta y las previsiones alarmantes para el del 2030

El pasivo ambiental de la gran cita de la FIFA pasaría factura. El subcampeón del domingo no sería el verdadero perdedor.
La Copa Mundial de la FIFA llega a su fin este domingo. El pitazo final supondrá una gran alegría para los vencedores y todo lo contrario para los subcampeones. El verdadero derrotado, sin embargo, no sería un equipo de fútbol.
El VAR a la huella de carbono del megaevento deportivo, el más grande de la historia, asusta con los detalles que no se ven en la dinámica efervescente del juego. Pero la cita mundialista no solamente está dejando un severo impacto en la contaminación atmosférica, según advirtieron publicaciones especializadas y estudios científicos que ya están disponibles. Véase:
- El impacto total en la atmósfera: El transporte aéreo de millones de espectadores (en las tres sedes que tuvo el evento) es la principal fuente de contaminación. Las estimaciones base sitúan la huella directa del torneo entre 7.8 y 9.0 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Los aviones emiten óxidos de nitrógeno (NOx), vapor de agua (que forma estelas de condensación) y hollín a grandes altitudes. Si se aplican los modelos científicos que evalúan este calentamiento indirecto, el impacto real del torneo asciende a un rango de entre 13.7 y 15.0 millones de CO2.
- Huella individual: En esa línea, cada uno de los 2.1 millones de espectadores internacionales proyectados emite un promedio de 2,407 kg de CO2 únicamente en su transporte de ida y vuelta, según estimaciones de la Fintech Planet 2050 y Greenly.earth, una plataforma tecnológica de contabilidad de carbono y gestión climática.
- A nivel terrestre, el torneo generó una gigantesca crisis de gestión de residuos, exacerbada por decisiones políticas de última hora, por ejemplo, la prohibición de botellas reutilizables. Justo antes del inicio del torneo, la FIFA modificó su código de conducta y prohibió que los asistentes ingresaran a los estadios con botellas de plástico reutilizables (alegando preocupaciones de "seguridad" ante posibles lanzamientos de objetos). Esto obligó a depender casi exclusivamente de vasos y botellas desechables de un solo uso.
- Volumen de basura en los estadios: Se calcula que los 104 partidos jugados generarán un total aproximado de 3.600 toneladas de residuos, según advirtieron Packaging Europe (especializada en embalajes) y la Coalición contra la Contaminación por Plástico.
- Esas mismas organizaciones también calcularon el consumo de agua para riego. El césped de un estadio bajo estándares FIFA requiere, aseguran, entre 10.000 y 20.000 litros de agua diarios para mantenerse verde y húmedo. En sedes que sufren sequías crónicas (como Monterrey en México, o Dallas y Los Ángeles en EE.UU.), este desvío de agua potable para fines recreativos agudizó la tensión hídrica local.
- Contaminación Térmica Local (Riesgo WBGT en inglés): El calor acumulado por el calentamiento global provocó que 14 de las 16 ciudades sede registren temperaturas húmedas de bulbo húmedo (WBGT) que superan los 28°C durante los meses de junio y julio, según el diario británico The Guardian.
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Las grandes citas que vienen
La decisión de la FIFA de organizar la Copa Mundial de Fútbol 2030 de forma fragmentada —celebrando los partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay para conmemorar el centenario del torneo, y trasladando inmediatamente después el resto del evento a España, Portugal y Marruecos— desató ya una ola de alarmas en la comunidad científica.
Especialistas ambientales en eventos deportivos pusieron el grito en el cielo por anticipado y no dudaron en calificar este formato de tres continentes y seis países como una "aberración ecológica".
La huella de carbono base estimada para el próximo mundial, de acuerdo con las proyecciones científicas, generará al menos 6.1 millones de toneladas de CO2 de forma directa. Esto representa un incremento del 29% frente al promedio histórico de los mundiales tradicionales de 32 selecciones (2010-2022).
A excepción de los tres escenarios sudamericanos en la fase de grupos, el resto del mundial se disputará en Europa y el norte africano, que este verano están registrando temperaturas extremas a causa del calentamiento global. El impacto en la salud de jugadores y espectadores, sin duda, no será menor.
Cada cita mundialista se realiza cada cuatro años. Podría pensarse que sería suficiente para morigerar las consecuencias climáticas en ese lapso de tiempo. No parecería ser así. En 2028 se realizarán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, una cita que se prometió ser de “cero emisiones”, aunque los especialistas ya avisaron que los resultados esperados serán lo opuesto.
Se proyecta que, alrededor del 60% al 66% de esa huella de carbono, será generada por los viajes aéreos de los más de 15.000 atletas y millones de espectadores transcontinentales. Los científicos advirtieron que la organización tiene poco o nulo control sobre las emisiones de la aviación comercial, lo que convierte la "neutralidad" de los juegos en una promesa frágil.
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