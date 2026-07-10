Mundial 2026: la decisión de la FIFA sobre el VAR que rige desde los cuartos de final hasta la gran final

El organismo dispuso un cambio inédito en el videoarbitraje tras las polémicas. Cómo funciona el nuevo esquema de respaldo en cada estadio.

La FIFA implementó una medida inédita con el VAR en el Mundial 2026 , que comenzó a regir desde el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos y se mantendrá vigente hasta la gran final del domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

La nueva disposición establece que tanto el árbitro asistente de video adjunto (AVAR) como el AVAR de reserva estén presentes físicamente en el estadio donde se disputa cada encuentro. Se trata de un cambio sustancial respecto de las fases anteriores del torneo.

Hasta los octavos de final, toda la operativa del videoarbitraje se centralizaba exclusivamente en la sala de operaciones de video (VOR), ubicada en el Centro Internacional de Transmisión (IBC) de Dallas, Texas. Desde allí se revisaban las jugadas de los 104 partidos programados en las distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

El árbitro argentino Facundo Tello.

Con el nuevo esquema, el sistema principal seguirá operando desde Dallas, pero cada sede contará con un equipo de apoyo presencial. El objetivo es salvaguardar el funcionamiento de la tecnología ante cualquier imprevisto técnico, especialmente ante una eventual falla en la conexión entre el estadio y el centro operativo. Según trascendió, la información fue revelada por el diario español Mundo Deportivo.

La definición se corresponde con la normativa de la FIFA establece que un partido nunca puede suspenderse por un error en la tecnología del VAR.

Cómo se estrenó la nueva medida del VAR en el Mundial 2026

El debut del sistema se produjo en el estadio de Boston, durante el triunfo de Francia sobre Marruecos que abrió los cuartos de final. Allí estuvieron presentes el uruguayo Leodán González y la nicaragüense Tatiana Guzmán como parte del equipo de respaldo del videoarbitraje.

Ese partido, además, tuvo una marcada presencia argentina: Facundo Tello fue el árbitro principal, acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, con Darío Herrera —el juez neuquino que integra el plantel arbitral del torneo— como cuarto árbitro y Hernán Mastrángelo en el VAR. El equipo argentino fue cuestionado por la demora en la ejecución del penal de Kylian Mbappé.

En medio de las críticas, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, respaldó públicamente el trabajo de los jueces y aseguró que las decisiones arbitrales son completamente independientes, sin influencia externa. El dirigente italiano explicó, además, que cada gol es revisado por el VAR y que cualquier infracción detectada en la acción ofensiva puede derivar en una revisión, incluso si ocurrió varios segundos antes de la anotación.