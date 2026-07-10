Shakira, Justin Bieber, Madonna confirmados para el show de la final del Mundial 2026

El encuentro final del Mundial 2026 contará con un espectáculo de entretiempo, que reunirá a figuras de la música internacional: Shakira, Bieber y más...

La final del Mundial 2026 promete ofrecer mucho más que fútbol. Además del partido que definirá al nuevo campeón del mundo, el encuentro contará con un espectáculo de entretiempo sin precedentes que reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música internacional . En las últimas horas se confirmó que Justin Bieber formará parte del show principal, sumándose a un elenco artístico encabezado por Shakira , Madonna , el grupo surcoreano BTS y Coldplay .

El evento se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el estadio MetLife, ubicado en el área de Nueva York/Nueva Jersey, y marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. Será la primera vez que una final mundialista incorpore un espectáculo de medio tiempo. Esto está inspirado en el tradicional formato de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos , haciendo homenaje a los países anfitriones.

La confirmación fue realizada a través de un comunicado conjunto difundido por la FIFA y la plataforma Global Citizen , organización internacional que impulsa acciones para erradicar la pobreza extrema y ampliar el acceso a oportunidades educativas en distintos países. Además de Justin Bieber, el escenario reunirá a artistas de distintos géneros y nacionalidades.

Entre ellos estarán Shakira, Madonna, BTS, la banda británica Coldplay, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el cantante nigeriano Burna Boy y el reconocido coro escolar PS22, protagonista de numerosas presentaciones internacionales. Todos ellos protagonizarán un espectáculo de aproximadamente once minutos, diseñado especialmente para la final del torneo más importante del fútbol mundial.

Un entretiempo más largo que el habitual

La incorporación de un show musical obligará a modificar el desarrollo habitual del encuentro. A diferencia de las finales anteriores, el descanso no respetará los tradicionales 15 minutos reglamentarios, ya que será extendido para permitir el montaje y desarrollo del espectáculo artístico.

Más allá de la presencia de estrellas internacionales, el evento tendrá un importante componente social. El show respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa destinada a recaudar 100 millones de dólares con el objetivo de ampliar el acceso a una educación de calidad y fomentar la práctica del fútbol entre niños de todo el mundo.

Como parte de esa campaña, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026 será destinado a este fondo solidario. Según informaron los organizadores, la iniciativa ya logró reunir más de 50 millones de dólares, una cifra que representa un importante avance hacia el objetivo final.

La preocupación por el acceso a la educación

La campaña busca visibilizar una problemática que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el planeta. De acuerdo con los datos difundidos por FIFA y Global Citizen, actualmente unos 350 millones de niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo.

Dentro de ese universo, alrededor de 133 millones no alcanzan los niveles mínimos de lectura y matemáticas al finalizar la escuela primaria, una situación que limita seriamente sus posibilidades de desarrollo futuro. Con este contexto, la organización pretende aprovechar la enorme visibilidad del Mundial para impulsar nuevas acciones solidarias y fortalecer el acceso a la educación en distintas regiones del mundo.

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El mensaje de Justin Bieber

Tras confirmarse su participación, el cantante canadiense expresó su entusiasmo por formar parte de una propuesta que combina entretenimiento con un objetivo social: "El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este 'show', aún más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños", señaló Bieber en el comunicado oficial. Sus palabras reflejan el espíritu con el que fue concebido el espectáculo, que busca trascender lo artístico para convertirse también en una plataforma de concientización.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también se refirió al anuncio y destacó el alcance del proyecto: "No hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo", manifestó. Desde la entidad consideran que la convocatoria de artistas con llegada global permitirá potenciar el mensaje solidario y movilizar a millones de personas alrededor del mundo.

Barrio Sésamo también será parte del espectáculo

Otra de las sorpresas anunciadas por la organización es la participación de los personajes de Barrio Sésamo, quienes tendrán presencia durante el show como parte del enfoque educativo de la iniciativa. Entre ellos estarán Kermit y Miss Piggy, los populares personajes del universo de Los Muppets, que aportarán un componente familiar y reforzarán el mensaje de inclusión y aprendizaje impulsado por FIFA y Global Citizen.