Qué le pasó a la verdadera voz de Gran Hermano y cuándo vuelve

La voz de "Big" es una pieza esencial del reality y cualquier modificación genera repercusión inmediata entre los seguidores de Gran Hermano .

La ausencia de una de las figuras más emblemáticas de Gran Hermano Argentina no pasó inadvertida para los fanáticos. Aunque nunca aparece en pantalla, la voz de "Big" es una pieza esencial del reality y cualquier modificación genera repercusión inmediata entre los seguidores del programa. En los últimos días, miles de televidentes advirtieron un cambio inesperado y las redes sociales rápidamente se llenaron de preguntas y teorías.

El pasado 23 de junio de 2026, quienes seguían la emisión del ciclo notaron que la voz que interactuaba con los participantes dentro de la casa ya no era la habitual. La diferencia fue evidente y despertó todo tipo de especulaciones acerca de un posible reemplazo definitivo.

Sin embargo, el conductor Santiago del Moro llevó tranquilidad durante una de las emisiones al explicar qué había ocurrido realmente con el histórico locutor del programa: "Habrán escuchado otra voz, es un Big de otra casa el que están escuchando, porque la voz, el dueño de todo esto, nuestro Big (Rodolfo Valss), está un poquito enfermo, por eso es otra voz la que escuchan, pero no deja de ser la voz del dueño de casa", expresó el conductor frente a la audiencia.

Rodolfo Valss, la voz de Gran Hermano.

Por qué cambió la voz de Gran Hermano

Las palabras de Del Moro despejaron cualquier versión relacionada con conflictos internos o cambios artísticos dentro del reality. Según explicó, la modificación responde únicamente a una cuestión de salud que obligó a Rodolfo Valss a alejarse temporalmente de sus funciones. Mientras tanto, la producción decidió recurrir al locutor que desempeña el mismo rol en la edición chilena de Gran Hermano para cubrir esa ausencia de manera provisoria.

Fue el propio Rodolfo Valss quien terminó de llevar tranquilidad a los seguidores del reality al brindar detalles sobre su estado de salud y su recuperación. En diálogo con PrimiciasYa, explicó que su ausencia se debió a una intervención quirúrgica programada y aseguró que su regreso está cada vez más cerca.

"El tema es simple, me tuve que someter a una cirugía y por eso no estoy en el programa. Ahora por suerte ya en casa recuperándome y pronto a volver al trabajo. Podría volver la próxima semana", contó el histórico locutor. De esta manera, quedó confirmado que el alejamiento es únicamente temporal y que la producción espera volver a contar con la voz original de "Big" en los próximos días.

Quién es Rodolfo Valss, la verdadera voz de "Big"

Aunque nunca aparece frente a las cámaras, Rodolfo Valss se convirtió con el paso de los años en uno de los protagonistas silenciosos más importantes de Gran Hermano Argentina. Su voz grave, pausada y firme acompaña cada edición del programa y constituye uno de los rasgos más reconocibles del formato. Desde convocar a un participante al confesionario hasta anunciar sanciones, pruebas semanales o comunicar decisiones trascendentales, cada intervención tiene un impacto directo en la convivencia dentro de la casa.

Su trabajo, sin embargo, va mucho más allá de la simple locución. Valss interpreta un personaje con identidad propia que representa la máxima autoridad dentro del juego y cuya presencia genera respeto inmediato entre los participantes. La voz debe transmitir autoridad sin perder neutralidad. No puede sonar emocional ni involucrarse con los jugadores, pero tampoco resultar completamente distante. Ese delicado punto medio es parte del éxito del personaje que, edición tras edición, mantiene intacto su poder dentro de la competencia.