Por qué se fue Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada

La emblemática actriz se quebró en el confesionario tras recibir un mensaje del Big . Además, al salir, aclaró los rumores sobre su millonario contrato.

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su fin de manera inesperada en la noche del miércoles. El Big la convocó al confesionario para comunicarle que su hija Anna había pedido su presencia afuera de la casa por un delicado problema de salud que atraviesa su madre. La actriz se quebró en llanto y se despidió del reality con una frase que resumió su paso por el programa: "Primero están mi mamá, mi hija y mi Tati".

"Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera de la casa", le comunicó el Big en un primer momento. Luego fue más directo: "No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando. Creo que es momento de que abandones mi casa para ocuparte de tu mamá".

Andrea escuchó en silencio, con la voz cortada, y respondió con la emoción a flor de piel: "Siempre dije que estaba acá con el acuerdo de ellas, y que si me necesitaban, obviamente iba a estar. Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Pude empezar a sanar una herida que llevo puesta".

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La noticia de su salida había sido anticipada por el periodista Ángel de Brito antes de que se hiciera oficial, luego de que Santiago del Moro adelantara en sus historias de Instagram que una participante abandonaría la casa.

En las horas previas a la confirmación, Del Boca había protagonizado una de las escenas más cargadas de la temporada: durante una actividad del programa, eligió evocar los estudios donde trabajó por última vez con su padre, Nicolás del Boca, en la ficción Mamá Corazón (2015). "Este lugar es muy especial porque fue acá donde trabajé por última vez con mi papá. Te fuiste por unas mierdas de personas. Y aunque haya salido absolutamente absuelta, nadie me va a devolver a mi padre", dijo entre lágrimas.

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Andrea del Boca y Del Moro

Tras su salida, Andrea del Boca se sentó a hablar con Santiago del Moro en La Cumbre y respondió a los dos rumores que más habían circulado en redes durante su participación en el reality.

El primero apuntaba a una supuesta ficción vertical que la actriz habría acordado previamente con Telefe, con su compañero Manu como protagonista junto a su hija. Del Moro le preguntó directamente al respecto: "Había una teoría de que vos tenías arreglada con la producción una novela vertical para hacer con Telefe, con Manu como protagonista. ¿Qué hay de todo eso?".

Andrea explicó que la idea surgió en una conversación informal en el jardín de la casa, a partir de su mirada profesional sobre el potencial del joven jugador, y fue tajante: "No tengo arreglado nada". Del Moro lo confirmó: "Telefe no tiene nada que ver con eso".

El segundo rumor era sobre el monto que supuestamente habría cobrado por ingresar al programa. Las versiones que circularon durante semanas hablaban de cifras millonarias y condiciones especiales. El conductor salió a desmontarlas con datos concretos: "Andrea tuvo un contrato como cualquier otro participante, que se terminó de arreglar en febrero y no pidió nada más y nada menos que lo que había acordado en ese momento. Es lejísimo de lo que se dijo. Esos sueldos por lo menos acá en este canal no existen". La propia Del Boca agradeció el acompañamiento recibido por el equipo de producción durante su estadía y cerró el tema sin vueltas.

La salida de Andrea del Boca dejó una huella evidente en la casa. Su compañera Yipio sufrió una fuerte crisis emocional tras conocer la noticia, en un reflejo del vínculo que la actriz había construido con varios participantes en los meses que duró su paso por el reality. Gran Hermano Generación Dorada continúa con el resto del plantel y los próximos nominados definirán el nuevo mapa de juego en una casa que, desde anoche, tiene una silla vacía.