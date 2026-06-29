Alerta Gran Hermano: podrían expulsar a Andrea del Boca.

La actriz nuevamente habló de más y se enfrenta a una posible grave sanción dentro de la casa más famosa del país.

Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada dejó un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En medio de una charla con Manuel, la reconocida actriz mencionó una novela que tiene pensado realizar y los fanáticos lo interpretaron como “información de afuera”: “Mi idea es que vos seas el galán y que Anna sea la pareja”.

La frase, que parecía un comentario espontáneo, fue suficiente para encender la polémica entre los seguidores del programa. En cuestión de minutos, el video comenzó a circular en redes sociales y miles de usuarios cuestionaron que la actriz hiciera referencia a una posible dupla romántica y laboral mientras ambos continúan compitiendo dentro del reality.

Para muchos fanáticos, sus palabras podrían influir en la percepción de los participantes o incluso modificar estrategias y vínculos dentro de la casa. Por ese motivo, sostienen que se rompió una de las principales reglas del formato: evitar cualquier tipo de información externa que pueda alterar el juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/2071634183546339817&partner=&hide_thread=false Andrea del Boca vuelve a mencionar la telenovela que tiene preparada para Manuel: "Mi idea es que vos seas el galan y que Anna sea la pareja"



Esto es un escándalo total, literalmente todo coincide con lo que filtraron varios periodistas y encima cortan la transmisión. pic.twitter.com/uGXjONV9Nr — tronk (@TronkOficial) June 29, 2026

Tras la viralización del video, X se llenó de mensajes dirigidos a la producción de Gran Hermano Argentina. Numerosos usuarios pidieron que se aplique una sanción, incluyendo la expulsión de GH, por considerar que Andrea del Boca “habló de más” al mencionar un proyecto futuro con dos concursantes que todavía permanecen aislados.

La repercusión de sus dichos

Algunos comentarios señalaron que cualquier información relacionada con oportunidades laborales o con la imagen pública de los jugadores puede modificar su comportamiento dentro de la competencia. Otros, en cambio, minimizaron la situación y sostuvieron que se trató simplemente de una expresión de deseo de la actriz, sin intención de perjudicar el desarrollo del programa.

Hasta el momento, la producción no dio ningún comunicado ni confirmó si tomará alguna medida por lo ocurrido. Sin embargo, el episodio ya se convirtió en uno de los temas más comentados por la comunidad de Gran Hermano, donde una simple frase bastó para generar una nueva controversia y reavivar el debate sobre los límites que deben respetar quienes participan de la casa más famosa del país.

Andrea del Boca

Hasta aquí, Andrea del Boca vive una montaña rusa en Gran Hermano. Tras sus salidas de la casa por sus problemas de salud y la reciente sanción por hablar de más, ahora se suma una nueva polémica que pone su estadía en el reality en grave peligro.

El comentario sin filtro de Yanina Zilli con indirecta a Andrea del Boca

Gran Hermano se vio conmovido por una impactante caída que sufrió Yanina Zilli cuando intentaba cumplir con una prueba que envió el Big para todos los participantes: el teléfono rojo y un llamado que hizo volar a la participante cuando intentaba llegar primera. Luego de la preocupación que generó el golpe y después de confirmar que no tenía mayores consecuencias, el conductor Santiago Del Moro habló sobre lo sucedido.

“Zilli, me asustaste mucho, nos asustamos todos mucho. Explicame qué hacías corriendo al teléfono con esos tacazos así... solamente vos”, dijo el líder del ciclo sobre la estruendosa caída. Lejos de responder con tristeza, Zilli no le sumó preocupación y respondió distendida: “Qué hacía yo a los 60 años corriendo, porque justo salía del dormitorio, era la primera y arranqué con todo, pero era una sandalia que no tenía ni talonera. Pero yo estoy loca, es una inconsciencia, me olvido de que tengo 60 con esas sandalias”.

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Luego de ese relato, Del Moro hizo una pregunta que fue interpretada por muchos fanáticos del reality como una indirecta hacia Andrea Del Boca: “¿Pensaste en algún momento en abandonar?”, dijo. Automáticamente, esa consulta recordó la caída de la actriz por la cual decidió salir por un tiempo de la casa.

En su relato, Yanina reconoció que lo analizó y barajó la posibilidad: “Anoche cuando estaba sola dije: ‘Por algo me pasan estas cosas’. No se lo dije a nadie. Y después dije: ‘No, ya está, me tengo que poner bien’. Hace cuatro meses que estoy acá peleándola, luchándola, aislada. Y pensé: ‘No, estoy en la recta final, si me tengo que ir será en el momento que me saque la gente’. Pensé que era una señal, me estoy pasando ya de vueltas acá”.