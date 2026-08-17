ATEN tras el fallo contra la madre que golpeó a docentes: "Hay que condenar la violencia y defender la escuela"

La dirigencia del gremio docente celebró la condena a la madre golpeadora e insistió en que es la escuela pública la que tiene que seguir siendo un espacio de cuidado.

La condena a la mujer que amenazó y golpeó a tres docentes del Instituto de Formación Docente (IFD) N°12 de Neuquén fue recibida por ATEN como un respaldo a las trabajadoras que atravesaron el violento episodio ocurrido en abril de 2025. Tras conocerse el fallo, que declaró penalmente responsable a la acusada, la secretaria general del gremio, Fany Mansilla , destacó el acompañamiento que brindaron a las docentes durante el proceso judicial y volvió a reclamar que las escuelas sean espacios “de cuidado, de amorosidad y libres de todo tipo de violencias”.

“Hay que condenar la violencia, defender la escuela”, resumió Mansilla a LM Neuquén , al referirse al fallo conocido este viernes. La dirigente sindical remarcó que, además de la agresión física, las docentes tuvieron que atravesar el proceso judicial, prestar declaración y volver sobre una situación que, por su propia naturaleza, resultó especialmente difícil.

La Justicia declaró penalmente responsable a la acusada como autora del delito de amenazas simples contra una docente y como coautora de dos hechos de lesiones leves contra integrantes del equipo directivo, en concurso real. La resolución fue dictada por el juez Juan Guaita, quien consideró acreditada la acusación presentada por la Fiscalía y la querella.

El edificio donde funciona el IFD 12 en el Colegio San Martín. Maria Isabel sanchez

El caso se originó en abril de 2025. El primer episodio ocurrió el 21 de abril, durante una reunión en el establecimiento educativo a raíz de una situación vinculada con la hija de la acusada. Según se acreditó durante el juicio, la mujer insultó y amenazó a una docente, incluso con expresiones intimidatorias relacionadas con esperarla afuera del establecimiento y averiguar dónde vivía.

Al día siguiente, el 22 de abril, regresó al IFD 12 acompañada por otra persona. Como la docente de inglés no se encontraba allí, la mujer agredió físicamente a la regente y a la subregente, quienes sufrieron lesiones. La acusación sostuvo que se trató de una escalada de violencia que comenzó con las amenazas y terminó con la agresión física.

Durante el debate, los testimonios de las docentes fueron respaldados por un video y por las constataciones médicas realizadas dentro de las 24 horas posteriores al ataque. El juez también consideró acreditado el impacto que tuvieron las amenazas sobre la docente, entre otros elementos, por el miedo y nerviosismo que manifestó y que fueron corroborados por otras personas.

La pena que deberá cumplir la mujer todavía no fue determinada. Esa instancia se definirá en una audiencia de cesura, para la cual las partes tendrán cinco días hábiles para ofrecer prueba.

Escuelas sin violencia

Para Mansilla, el fallo tiene una importancia que excede el caso particular porque pone en discusión qué lugar ocupa la violencia dentro de las escuelas y cuáles son las herramientas que deben existir para proteger a quienes trabajan allí.

“Lamentablemente las compañeras tuvieron que pasar por esa golpiza brutal y por tener que venir a declarar, que también es muy violento, es más que incómodo tener que atravesar por esto”, expresó la dirigente de ATEN.

Y agregó una frase que, según contó, le transmitió una de las docentes afectadas: “Ojalá que sea la última vez que un docente, que una compañera, tenga que pasar por esta situación”.

La foto viral corresponde a la subregente golpeada en el IFD 12.

Desde el momento en que ocurrieron las agresiones, ATEN acompañó a las trabajadoras y a la comunidad educativa del IFD 12. El sindicato puso a disposición su equipo de abogados y realizó la denuncia penal que finalmente derivó en el proceso judicial.

“Desde ATEN, en el momento que sucede lo de las agresiones estuvimos acompañando a la escuela, a las compañeras, pusimos a disposición nuestro equipo de abogados”, explicó Mansilla.

La dirigente también destacó que el sindicato impulsó un anteproyecto vinculado con la protección y prevención de situaciones de violencia hacia docentes en el marco de las instituciones educativas y que esa iniciativa posteriormente se convirtió en ley.

La discusión, para ATEN, no pasa solamente por qué ocurre después de una agresión sino también por cómo prevenir que los conflictos escalen hasta llegar a situaciones como la que atravesaron las docentes del IFD 12.

Sebastián Fariña Petersen

Mansilla insistió en que frente a una situación escolar existen mecanismos propios de la comunidad educativa. “La forma de resolución es la que se hace en todas las escuelas y en los jardines, que es a través del diálogo, sentándose con la familia, charlando, escuchando”, señaló.

En ese sentido, destacó la importancia del vínculo entre las familias y las instituciones educativas y sostuvo que ese lazo continúa existiendo en las escuelas neuquinas, aun cuando se presenten conflictos.

Desde ATEN plantearon que el fallo debe ser leído también como un mensaje frente a cualquier forma de violencia contra quienes trabajan en el sistema educativo.

“Lo que queremos expresar desde ATEN es, en principio, toda la solidaridad y estamos contentos porque se condena a esa acción”, afirmó la secretaria general.

Para la organización sindical, no se trató solamente de una agresión contra tres trabajadoras. “No se puede dejar pasar semejante hecho que lastimó no solo a las compañeras, sino que lastimó la escuela”, sostuvo Mansilla.

“Nosotros insistimos en que es la escuela pública la que abraza, la que genera ese espacio para transformar y para tener oportunidades en la vida. La escuela tiene que seguir siendo un espacio de cuidado, de amorosidad y libre de todo tipo de violencias”, concluyó.