La arrasadora inundación en el aeropuerto de Bangkok: pasajeros escapando y miles de valijas flotando

Las trágicas lluvias ya provocaron 23 muertos y en las últimas horas el aeropuerto se transformó en un río. Las impactantes imágenes que se viralizaron.

Más de 10.000 valijas quedaron sin reclamar en el aeropuerto de Bangkok por las inundaciones.

Las intensas lluvias en Bangkok, la capital tailandesa provocaron una consecuencia inédita en el principal aeropuerto, y las imágenes se viralizaron en todo el mundo. Las graves inundaciones ya dejaron un saldo trágico de al menos 23 personas muertas desde mediados de septiembre y provocaron imágenes inéditas.

Las intensas y continuas precipitaciones anegaron arterias viales clave, provocaron el colapso de calles enteras , complicaron gravemente el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y la movilidad urbana.

Uno de los sectores más castigados por las consecuencias indirectas de este feroz temporal fue el sistema de transporte aéreo, en particular el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi, la principal terminal del país y el nodo estratégico de entrada de millones de turistas internacionales.

El aeropuerto de Bangkok se convirtió en un río: las imágenes que se viralizaron

El temporal golpeó con fuerza al aeropuerto internacional Suvarnabhumi, que quedó parcialmente inundado y tuvo que ser evacuado ante el avance del agua. La situación generó un fuerte caos y dejó a miles de pasajeros sin poder recuperar sus equipajes.

El aeropuerto generó un verdadero impacto logístico y las impactantes imágenes se viralizaron de inmediato: allí se puede ver a cientos de pasajeros escapando del avance del agua y miles de valijas flotando.

A pesar de que las pistas y las instalaciones del aeropuerto se mantuvieron operativas, el constante desborde de agua en las rutas de acceso y los graves anegamientos urbanos hicieron que una gran cantidad de empleados de distintas áreas no pudiera trasladarse hacia sus puestos de trabajo.

Esta pronunciada falta de personal golpeó de lleno las operaciones terrestres, lo que desencadenó demoras masivas, cancelaciones de vuelos y un colapso sin precedentes en el procesamiento de equipaje.

La aerolínea de bandera, Thai Airways, reportó que aproximadamente la mitad de su plantilla operativa no logró presentarse a trabajar debido a las inclemencias climáticas.

Ante este escenario crítico, la compañía se vio obligada a anunciar la cancelación de al menos 30 vuelos. Asimismo, la empresa confirmó que más de 5.600 valijas quedaron acumuladas sin poder ser procesadas en las bodegas y salas de clasificación de Suvarnabhumi.

Esta contingencia derivó en escenas de absoluto caos en el sector de arribos y retiro de equipajes. Cientos de valijas amontonadas ocupaban pasillos y cintas transportadoras, mientras los viajeros intentaban desesperadamente ubicar sus pertenencias para poder continuar sus itinerarios.

Cientos de pasajeros quedaron varados en la terminal sin poder salir hacia sus hoteles o conexiones al no lograr recuperar sus bolsos. Frente a la magnitud del descalabro operativo, la Fuerza Aérea Tailandesa debió desplegar un contingente de 69 efectivos militares en el aeropuerto para colaborar activamente con las tareas de logística y ordenamiento del equipaje.

A pesar de los enormes inconvenientes y con amplias zonas de Bangkok prácticamente bajo el agua, tanto el Aeropuerto Suvarnabhumi como la terminal de Don Mueang continuaron prestando servicios.

No obstante, las autoridades aeronáuticas y gubernamentales emitieron un comunicado de alerta en el que recomendaron a los usuarios verificar el estado de sus vuelos en tiempo real y dirigirse a las terminales con varias horas de anticipación ante los severos embotellamientos e interrupciones en los medios de transporte terrestre.

En términos generales, el impacto del fenómeno meteorológico ha sido devastador en todo el territorio nacional: las inundaciones ya han golpeado a 42 provincias y generado pérdidas económicas preliminares calculadas en aproximadamente 367 millones de dólares.

Ante esta emergencia nacional, el gobierno aprobó el desembolso de fondos especiales para asistir urgentemente a las zonas más perjudicadas, las cuales fueron oficialmente declaradas como áreas de catástrofe.