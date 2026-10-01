Inspirado en Vaca Muerta: inauguran un espacio temático en el Parque del Oeste

El diseño incorpora representaciones de distintos componentes de la matriz energética neuquina. El intendente Mariano Gaido dijo que se desarrollan 34 iniciativas de este tipo en la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la construcción del Parque de las Energías. Se trata de un nuevo espacio recreativo y temático que se emplaza dentro del Parque del Oeste , en San Lorenzo Norte . La propuesta incorpora juegos y estructuras inspirados en la identidad energética de la ciudad y la provincia, con referencias a la actividad hidrocarburífera y a las distintas formas de generación de energía.

El intendente Mariano Gaido informó que el nuevo espacio forma parte del plan de 34 parques que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad y confirmó que será inaugurado el próximo 10 de octubre: “Estamos llevando adelante 34 parques en la ciudad de Neuquén. Así como inauguramos el parque del Paseo Costero, Mafalda en Confluencia, el dinosaurio en Unión de Mayo, el zorrito en Parque Norte y hace muy pocos días un nuevo parque en Alto de Limay, ahora, el 10 de octubre, vamos a inaugurar este parque temático en el Parque del Oeste”.

Gaido señaló que el proyecto busca acercar a los niños, a través del juego, a la actividad que caracteriza a Neuquén y destacó la incorporación de elementos vinculados al petróleo, el gas y la generación eléctrica: “Este parque tiene que ver con esa energía que tienen los neuquinos: el petróleo, el gas, la energía eléctrica, las represas, lo no convencional y lo convencional. Van a tener la oportunidad de disfrutar de este hermoso espacio en el oeste de la ciudad de Neuquén”, sostuvo.

Por su parte, Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, explicó que se trata de uno de los parques de mayor envergadura dentro del programa que lleva adelante el municipio: “Estamos recorriendo los avances porque realmente es un parque de una envergadura muchísimo más grande que el resto, no solo por eso, sino también por el tamaño de los juegos que va a contener”.

La funcionaria explicó que el diseño incorpora representaciones de distintos componentes de la matriz energética neuquina. Entre ellos habrá un yacimiento de extracción de petróleo no convencional, una representación de explotación convencional con la tradicional cigüeña petrolera y una estación transformadora de energía eléctrica.

El parque también contará con elementos que simulan sistemas de generación de energía solar y que estarán vinculadas a las hamacas, además de juegos novedosos que se incorporan por primera vez a este tipo de espacios.

“Vamos a tener juegos novedosos que todavía no tienen los otros parques temáticos, como los spinner, con un rediseño del cono de giro, y también una réplica de El Chocón, que es una de las represas más emblemáticas de nuestra ciudad y de nuestra provincia”, explicó Rueda Cáceres.

De esta manera, el nuevo espacio combinará recreación y aprendizaje, con propuestas destinadas a niños y niñas de distintas edades y un diseño que busca representar parte de la identidad productiva y energética de Neuquén.

Impacto para el barrio

Por su parte, la presidenta de la comisión vecinal de San Lorenzo Norte, Gabriela Rubilar, destacó la importancia de la obra para el barrio y valoró el acompañamiento del municipio a las demandas planteadas por los vecinos.

“Estamos muy contentos, felices, porque este fue un proyecto que hemos pedido a la Municipalidad de Neuquén, al intendente, y la verdad que agradecemos desde la comisión vecinal todo el trabajo que se viene haciendo acá en San Lorenzo Norte”, expresó.

Rubilar señaló que el nuevo parque representa una obra de magnitud para el sector y destacó que los vecinos ya comenzaron a apropiarse del espacio y a colaborar con su cuidado. Además, sostuvo que el parque permitirá generar un nuevo punto de encuentro para las familias de San Lorenzo Norte y de los barrios cercanos.

“San Lorenzo necesitaba esto, necesitaba un parque con juegos donde las familias puedan sentarse, donde puedan tener mesas y juegos didácticos, juegos para los niños de distintas edades. Hemos visto que hay para todas las edades”, destacó.