Los hermanos Passaglia visitaron Vaca Muerta y presentaron su modelo de gestión

El intendente de San Nicolás y el diputado bonaerense visitaron Añelo. Destacaron el potencial energético y expusieron su administración municipal.

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia , y su hermano Manuel , diputado provincial bonaerense y exjefe comunal, recorrieron la provincia de Neuquén para conocer el impacto productivo de Vaca Muerta y presentar la propuesta de Hechos , el espacio político que impulsan a partir de su experiencia municipal.

La actividad principal fue una visita a Añelo , donde compartieron una jornada de trabajo en un corralón y participaron del reparto de mercadería para escuchar las necesidades de quienes trabajan en la zona.

“Vaca Muerta es una de las oportunidades más grandes que tenemos en la Argentina”, destacaron durante una entrevista radial.

Los hermanos señalaron que el desarrollo energético requiere conocer también la realidad cotidiana de los comercios y las actividades que acompañan ese crecimiento.

Los proyectos shale en Neuquén que estén en territorio mapuche podrán someterse a una conuslta previa.

Recorrida por el país

La recorrida forma parte de una agenda de visitas por ciudades bonaerenses y del interior del país. Según explicaron, buscan escuchar a los distintos sectores e intercambiar experiencias que puedan servir para resolver problemas locales.

“Lo primero es entender bien la situación que está viviendo cada sector y, sobre todo, escucharlos”, plantearon. “Hay que estar en la calle, hay que escuchar”, insistieron.

Los hermanos contrastaron el movimiento económico de Neuquén con las dificultades que atraviesan otras regiones. En particular, describieron una caída de actividad en la industria metalmecánica de San Nicolás, con consecuencias sobre las pymes, la construcción y los comercios.

“El favor más grande que nos puede hacer Nación es poner en marcha los motores de la economía, es ponerle plata en el bolsillo a los que laburan y producen en la Argentina”, sostuvieron. “El favor más grande que nos puede hacer Nación es poner en marcha los motores de la economía, es ponerle plata en el bolsillo a los que laburan y producen en la Argentina”, sostuvieron.

En ese marco, defendieron el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación, pero reclamaron medidas para recuperar la producción y el empleo.

“Hay que seguir bajando la inflación, sí, hay que cuidar el orden de las cuentas públicas, sí, pero también tenemos que enfocarnos en estos sectores que hoy están apagados y cayendo, la industria competitiva, la construcción y el comercio”, señalaron.

Un modelo de gestión

Además de conocer la experiencia neuquina, los Passaglia compartieron iniciativas desarrolladas en San Nicolás. Presentaron ese modelo como la base de Hechos y plantearon que ordenar las cuentas públicas debe permitir mejorar los servicios y realizar obras.

“Demostramos que se puede administrar con responsabilidad y generar superávit, es decir, ordenar las cuentas, y al mismo tiempo también hacer las obras que se necesitan para transformar la vida de los argentinos, para que el privado pueda invertir”, afirmaron. “Demostramos que se puede administrar con responsabilidad y generar superávit, es decir, ordenar las cuentas, y al mismo tiempo también hacer las obras que se necesitan para transformar la vida de los argentinos, para que el privado pueda invertir”, afirmaron.

Según los datos que expusieron, el municipio pasó de 1.404 a 463 empleados y alcanzó un superávit del 53%. Los hermanos atribuyeron esos resultados a la reducción del gasto improductivo y la profesionalización de la administración.

Uno de los ejemplos fue el sistema de cobertura médica para residentes sin obra social. De acuerdo con su explicación, alcanza a 47.000 vecinos, que pueden atenderse en establecimientos municipales o clínicas privadas, con prestaciones financiadas por la comuna.

“Nosotros lo que queremos es que la salud sea una sola, y la misma para todos”, plantearon. Explicaron que cada atención requiere una autorización y queda registrada en la historia clínica, lo que permite controlar el servicio y pagar por prestación.

También aseguraron que duplicaron las atenciones sin incrementar el gasto previo. “Ahora ponemos la plata en la relación médico-paciente”, resumieron.

Otro eje fue la gestión de trámites por WhatsApp. Los Passaglia contaron que eligieron esa herramienta para facilitar el acceso y evitar que los vecinos tengan que descargar una aplicación. El sistema incluye seguimiento de las solicitudes y asistencia telefónica cuando una persona encuentra dificultades para avanzar.

“Cuando tardan más de la cuenta, automáticamente nos salta una alarma y lo llama un operador nuestro y lo ayuda por teléfono”, detallaron.

Los hermanos también compartieron la experiencia de la ordenanza que, según explicaron, permite compactar motos secuestradas por circular con escapes prohibidos. Defendieron la medida por su impacto en el descanso de los vecinos y señalaron que recibieron consultas de otras ciudades interesadas en replicarla.

Al explicar el propósito de las visitas, señalaron que buscan acercar respuestas sobre salud, convivencia y administración municipal, además de conocer las particularidades de cada lugar. “No tenemos que acostumbrarnos a vivir siempre con los mismos problemas, hay solución”, concluyeron.