Ousset: "En Neuquén se materializan las obras que los vecinos necesitan"

El ministro Jefe de Gabinete destacó que “lo que pasa en Neuquén no sucede en ningún lado, no tenemos que naturalizarlo”. Acompañó el plan de asfalto municipal.

El ministro Jefe de Gabinete , Juan Luis "Pepé" Ousset aseguró este lunes que los recursos que genera Vaca Muerta se vuelcan al desarrollo de obras de infraestructura y otros proyectos en toda la provincia. “Muchos preguntan cuánto llega a Neuquén y venimos explicando que solamente el 13% de lo que es un barril de petróleo llega a los neuquinos. Con ese 13% la provincia y los municipios hacen todo lo que hacen”, remarcó.

“Lo importante es ver hacia dónde van los recursos de los neuquinos, porque no hay relato: acá se materializan las obras que los vecinos necesitan ”, destacó al participar de un acto en la ciudad de Neuquén con el intendente Mariano Gaido .

Ousset expresó: “Está bueno que nos acostumbremos a inaugurar obras y a plantear los nuevos desafíos, pero tenemos que ver que cuesta muchísimo esfuerzo de los neuquinos, que son recursos de los neuquinos y que con muy poco que nos queda de nuestro barril de petróleo estamos haciendo muchísimo”.

El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis "Pepé" Ousset.

Además, consideró que “lo que pasa en Neuquén no sucede en ningún lado. No tenemos que naturalizarlo”. Recordó que, según cifras oficiales, unas 100 personas llegan por día a la provincia, que “crece cuatro veces más que el país”. “Son los desafíos que tenemos los neuquinos y cómo los estamos realizando”, agregó.

Recursos de Vaca Muerta: la ejecución en obra pública

La provincia del Neuquén combinó durante los primeros meses de 2026 dos objetivos centrales: fortalecer el funcionamiento de los servicios esenciales y aumentar los recursos destinados a infraestructura.

Al cierre de julio, la ejecución de obra pública aumentó un 28% en términos reales respecto del mismo período de 2025, lo que muestra que el crecimiento de los recursos tuvo como destino una mayor capacidad de inversión. Esto quedó de manifiesto la semana pasada con el lanzamiento del programa 1000 días, 1000 razones, 1000 obras.

En Educación se encuentran en ejecución 100.000 metros cuadrados de obra nueva, de los cuales 65.000 corresponden a escuelas técnicas. En Salud, son 14.215 metros cuadrados de obras ya inauguradas y otros 46.000 metros cuadrados en ejecución, además de la reactivación del hospital Norpatagónico, que contempla 42.000 metros cuadrados. En Seguridad, en tanto, se desarrolla un plan que contempla 45 obras y permitirá incorporar 670 nuevas plazas carcelarias, además de mejorar las instalaciones de la Policía distribuidas en distintos puntos del territorio provincial.

El comportamiento de las cuentas provinciales se da, además, en un escenario de fuerte crecimiento de la actividad hidrocarburífera. Entre enero y julio, la producción de petróleo aumentó un 31%, mientras que la de gas creció un 6%. Actualmente, más del 84% de los ingresos corrientes de Neuquén son de origen provincial.

El resultado es una estructura en la que el incremento de los recursos no se traduce en una expansión generalizada del gasto, sino en la posibilidad de sostener las prestaciones esenciales y, al mismo tiempo, fortalecer la inversión en infraestructura.

Asfalto para los barrios de la ciudad de Neuquén

“Hoy realmente estamos materializando un plan de asfalto de 1.000 cuadras que está planteando Mariano en los barrios del Oeste de nuestra ciudad. Con una mirada federal, porque esto es importante también decirlo”, afirmó el ministro.

Tras felicitar al equipo municipal por el anuncio de las 1.000 cuadras de asfalto, Ousset remarcó que desde el Gobierno provincial “estamos acompañando y por supuesto vamos a concretar todas las obras que la ciudad necesita, porque pretendemos que los vecinos de Neuquén vivan como se merecen”.