Misterioso hallazgo: un automóvil apareció abandonado dentro del río

El vehículo, un Fiat Cronos blanco, fue hallado sobre uno de los laterales del paseo costero. Se investiga cómo llegó allí.

Un automovil Fiat Cronos blanco fue encontrado abandonado este domingo sobre uno de sus laterales a orillas del río , en el paseo costero de Senillosa . El vehículo estaba muy cerca del agua, aunque no había quedado sumergido.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, comprobaron que no había ocupantes en su interior .

Hasta el lugar se movilizaron sus agentes, personal de Bomberos y efectivos policiales para verificar la situación y retirar el automóvil.

Qué se sabe del auto hallado en el paseo costero

Durante las averiguaciones, un transeúnte contó que había visto al conductor salir del Fiat Cronos por sus propios medios y alejarse caminando.

Por el momento, no se informó cómo llegó el vehículo hasta la orilla ni qué provocó que terminara recostado sobre uno de sus laterales.

Tras comprobar que no había personas dentro del auto, Bomberos y Defensa Civil trabajaron para volver a colocarlo sobre sus cuatro ruedas. Luego, el vehículo fue retirado del sector.

Insólito en el río Neuquén: apareció un Falcon flotando y los bañistas lo sacaron empujando

El hecho recuerda a otros tantos ocurridos en la región. El primer domingo de febrero, un grupo de vecinos que disfrutaba del río Neuquén, mientras se bañaban y compartían la tarde en el agua, advirtieron la presencia de un auto Ford Falcon que flotaba río abajo, una escena que rápidamente generó alarma y desconcierto entre los presentes.

El hecho ocurrió durante la tarde, en inmediaciones del barrio Nueva España, en la ciudad de Centenario, cuando las temperaturas rozaban los 40 grados y decenas de personas se encontraban en la zona ribereña buscando alivio frente a la ola de calor extremo que afectó a la región.

Según relataron testigos, todo transcurría con normalidad hasta que algunos bañistas notaron una silueta oscura que avanzaba lentamente sobre el agua. Con el correr de los segundos, confirmaron que se trataba de un automóvil Ford Falcon que flotaba en el río, desplazándose sin control y acercándose peligrosamente al sector donde se encontraban las personas.

La escena provocó sorpresa y preocupación, especialmente por la presencia de familias y niños en el lugar. De inmediato, los vecinos comenzaron a alertarse entre sí y a organizarse para evitar que el vehículo continuara su recorrido río abajo.

Ante la falta de intervención inmediata de maquinaria o personal especializado, fueron los propios vecinos quienes decidieron actuar. Entre varios hombres y mujeres que se encontraban en el agua, lograron sujetar el vehículo y, con gran esfuerzo, empujarlo hasta la orilla.

La maniobra demandó coordinación, ya que el auto ofrecía resistencia debido al peso y a la corriente del río. Finalmente, el Ford Falcon fue llevado hasta un sector seguro de la costa, donde quedó detenido y fuera del cauce.