¿Se viene la tormenta a Neuquén? Qué dice el pronóstico para este finde

Este fin de semana continuará la inestabilidad, con probabilidad de lluvia y tormenta. En algunos sectores de la provincia hay alerta amarilla.

La inestabilidad continuará presente en Neuquén durante este primer fin de semana primaveral con una probabilidad de tormentas. La contracara del fenómeno serán las temperaturas agradables, con viento leve.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este sábado 26 de septiembre , la jornada comenzó con un cielo mayormente despejado y se prevé una agradable temperatura máxima que alcanzará los 24°C. Se esperan vientos moderados del sudoeste a 15 km/h y ráfagas que llegarán a los 25 km/h.

Sin embargo, las condiciones cambiarán drásticamente por la noche, momento en que se esperan lluvias débiles y dispersas , con una temperatura mínima de 6°C, vientos que se mantendrán a 15 km/h desde el sudoeste y ráfagas más suaves de 17 km/h.

Claudio Espinoza

¿Se vienen los días buenos en Neuquén? Claudio Espinoza

El domingo 27 requerirá prestar especial atención al cielo desde las primeras horas. En el transcurso del día se prevé el desarrollo de posibles tormentas, acompañadas de una temperatura máxima de 23°C y vientos del sur a 19 km/h con ráfagas de 24 km/h.

Por la noche, la inestabilidad no dará tregua, registrándose una temperatura mínima de 8°C, mientras los vientos rotarán al sudoeste incrementando su velocidad a 25 km/h con ráfagas de 5 km/h.

Sigue el alerta por lluvia

Tras el fuerte temporal de lluvia en la zona cordillerana de la provincia, tanto al sur como al norte, las condiciones registran un mejoramiento. Sin embargo, este sábado a la tarde continúa el alerta amarillo por lluvia para el sector cordillerano de Huiliches, Lácar y sur de Aluminé.

El tiempo en Neuquén para la próxima semana

El inicio de la semana marcará una tregua en las precipitaciones pero con un paulatino descenso de las temperaturas y un aumento en la intensidad del viento.

Para el lunes 28 se aguarda un día con cielo completamente cubierto, con una máxima que descenderá a los 19°C y vientos del sudoeste a 25 km/h con ráfagas de 31 km/h. Durante la noche el panorama mejorará parcialmente con un cielo mayormente despejado y una mínima de 4°C, aunque el viento cobrará fuerza desde el sudoeste alcanzando los 35 km/h y ráfagas severas que llegarán a los 55 km/h.

Para el martes 29, el día se mantendrá mayormente despejado con una máxima de 18°C y ráfagas intensas que soplarán a 48 km/h impulsadas por un viento constante del sudoeste a 38 km/h. Al llegar la noche, el cielo se volverá a cubrir por completo, el termómetro marcará un piso de 0°C y los vientos rotarán al este a 28 km/h con ráfagas de 39 km/h.

El miércoles 30 transcurrirá con un ambiente dominado por la nubosidad. La tarde ofrecerá un cielo mayormente cubierto con una máxima de 21°C, vientos del sudoeste a 24 km/h y ráfagas de 43 km/h. Durante las horas nocturnas continuará el cielo cubierto, con una mínima de 6°C y vientos del sudoeste a 40 km/h, con ráfagas suaves de 5 km/h.

Finalmente, la llegada del mes de octubre, el jueves 1, traerá la vuelta de las lluvias hacia el final del día. Durante el día, el cielo permanecerá cubierto, con una máxima en ascenso de 23°C, vientos del oeste a 29 km/h y ráfagas de 5 km/h. El cierre de la jornada se verá afectado por lluvias débiles y dispersas durante la noche, con una mínima de 8°C y vientos del sudeste que soplarán a 30 km/h con ráfagas intensas de hasta 54 km/h.