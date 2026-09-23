Neuquén La Mañana Salón del Vino Todo listo para El Salón del Vino: cata libre, bodegas y food trucks en el MNBA

El encuentro ideal para los amantes de la exquisita bebida se apodera del Bellas Artes. Dos jornadas ininterrumpidas con las mejores etiquetas de la Patagonia. Agregar LM Neuquén a







Todo listo para El Salón del Vino: cata libre, bodegas y food trucks en el MNBA Maria Isabel sanchez

Los días viernes 25 y sábado 26 de septiembre, de 19 a 23 horas, el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén será sede de la edición de El Salón del Vino. Este evento reúne en un mismo espacio a bodegas regionales, productores gastronómicos y la propuesta culinaria de la Patagonia.

La propuesta central del encuentro es la degustación: con la compra de una copa oficial, a un valor de $50.000, cada asistente accede a degustaciones sin límite de los vinos participantes durante todo el horario del evento, identificándose en cada puesto con una pulsera exclusiva. Las bodegas también ofrecerán sus etiquetas a la venta directa, en botellas y cajas cerradas.

Junto al vino, El Salón del Vino suma un espacio dedicado a productores gastronómicos regionales, un patio con food trucks y la participación de chefs y maestros de cocina, entre ellos representantes de la Escuela de Cocineros Patagónicos, que acercarán su propuesta al público. El evento contará además con música en vivo a cargo de DJs, que acompañarán ambas jornadas.