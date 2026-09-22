Acceso Norte en la ciudad de Neuquén: cómo avanzan las obras y los plazos para liberar el tránsito

Mariano Gaido y María Pasqualini recorrieron los trabajos del puente que conecta la avenida Raúl Alfonsín con el centro de la ciudad.

Las obras que la Municipalidad de Neuquén ejecuta en el Acceso Norte registran importantes avances en la construcción de los nuevos puentes, la apertura de la calle Salta y el sistema pluvial, con una inversión de fondos propios que supera los $30 mil millones en este sector de ingreso a la ciudad.

“Neuquén es una ciudad para vivir y piensa todos los días en cómo transformarse, cómo llevar adelante obras necesarias para acompañar ese crecimiento”, afirmó el intendente Mariano Gaido , quien señaló que diariamente la ciudad recibe una importante cantidad de personas que llegan a estudiar, a trabajar, a realizar tratamientos médicos o disfrutar de sus espacios públicos.

“Neuquén se ha transformado en una gran capital. Lo vemos con la Copa Davis, con los eventos nacionales e internacionales que llegan a la ciudad, pero además lo vemos con que es la gran oportunidad de la República Argentina”, sostuvo.

El intendente Mariano Gaido y la Jefa de Gabinete, María Pasqualini en la recorrida de obras por Acceso Norte.

En ese sentido, remarcó la magnitud del plan de infraestructura que se desarrolla sobre los distintos accesos, a la par que señaló que “el plan de obras que tiene la ciudad de Neuquén, de los 2.500 municipios del país, es el único que tiene esta inversión”.

Acceso Norte: una obra de $30 mil millones con caja propia

“Y se hace con fondos propios, sin endeudamiento, estamos superando, en este caso -recordó el intendente- una inversión de $30 mil millones para que quienes llegan a la ciudad y quienes llevan su vida aquí tengan la posibilidad de tener esta ciudad de los 15 minutos que venimos trabajando, una ciudad con tránsito fluido”.

“Esta es una obra que está pautada para el mes de mayo o junio del año que viene, pero la empresa, con todos los trabajadores, con ese compromiso neuquino, está haciendo el esfuerzo para llegar a final de año para que podamos inaugurarla”, señaló.

“Somos realmente eficientes, no solo porque lo hacemos con recursos propios, porque nos administramos sin endeudamiento, sino también porque los plazos de ejecución de la obra normalmente los hacemos mucho más rápido”, agregó Gaido.

Una obra transformadora para agilizar el tránsito

Por su parte, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, explicó el impacto que tendrá la nueva infraestructura sobre la circulación vehicular: “El objetivo primordial de esta obra es solucionar todo el ingreso que se produce en días hábiles y horas pico por la avenida Alfonsín”.

“Recordemos que en hora pico ingresan alrededor de 80.000 vehículos”, indicó.

“Esto va a permitir que quienes vengan por la calle Salta puedan pasar por abajo y por 9 de Julio ingresar por arriba. Lo que va a permitir es derivar esa cantidad de vehículos que ingresan”, precisó.

Pasqualini contó que en una recorrida anterior “vimos que todo lo que es pluvial por abajo estaba terminado, ya se tensaron cables y ya se empieza con el pavimento del puente que deriva a calle Jujuy” y estimó que gracias “al avance sostenido de obra, para el mes de diciembre va a estar finalizada”.

El secretario de Infraestructura y Urbanismo, Alejandro Nicola, brindó precisiones sobre el avance de los distintos frentes de obra.

Sobre el puente que conecta la avenida Raúl Alfonsín con 9 de Julio, señaló que “el armado del puente ya se finalizó, todo el hormigonado y el tensado posterior de todos los cables que terminan de completar el armado del puente, así que eso está terminado”.

En cuanto a la segunda rama del distribuidor, que permitirá la conexión hacia calle Jujuy, informó que “está con todo el encofrado listo, se está terminando de armar todo el hierro y ya en menos de diez días la vamos a estar hormigonando”.

Nicola explicó además que avanzan los trabajos sobre la calle Salta, que pasará por debajo de ambos puentes: “Ya se llegó al nivel de la subrasante, así que esta semana se empiezan a armar los encofrados para el cordón cuneta”.

Respecto de las obras necesarias para resolver la presencia de agua subterránea en ese sector, indicó que “todo lo que tiene que ver con el trabajo pluvial ya está terminado al 100 por ciento. Se construyeron drenes que permiten captar el agua subterránea y conducirla hacia los caños del sistema pluvial”.