"Tiene que renunciar": la firme decisión de Rolando Figueroa ante un grave escándalo

Tras la denuncia por violencia de género que sacude a la comunidad de Vista Alegre, el gobernador no dudó sobre el futuro del jefe comunal.

Con el escenario político provincial conmocionado por la grave denuncia por violencia de género presentada contra el intendente de Vista Alegre y actual presidente del Partido Justicialista neuquino, José "El Turco" Asaad , el gobernador Rolando Figueroa se refirió a lo sucedido. Dijo que la violencia de género es "inviable" entre los que trabajan con él.

"La verdad es que, si las cosas son como dice la denuncia, creo que Asaad tiene que renunciar", afirmó Figueroa en referencia a la reciente denuncia realizada por la expareja del intendente de Vista Alegre.

El gobernador destacó que ese debería ser el accionar del denunciado, a pesar de que antes mencionó la autonomía con la que cuentan los municipios, que dijo está garantizada por la Constitución provincial.

"Nosotros tomamos este tema con muchísima seriedad, inmediatamente el estado provincial se puso al servicio de la víctima y la estamos acompañando desde el primer minuto", confirmó.

Al ser repreguntado respecto a si el espacio político oficialista o sus concejales apoyarían una eventual votación en el Concejo Deliberante para apartar a Asaad del puesto, el gobernador reeditó su visión firme y sin rodeos: "Ya le contesté, yo creo que tiene que renunciar".

Claudio Espinoza

Figueroa enfatizó la intransigencia del gobierno frente a cualquier tipo de agresión hacia la mujer. "Todas esas cosas son inviables en la mente de todos nosotros. Cualquier hecho de violencia es inviable. Hay tolerancia cero y lo hemos demostrado cuando ocurrieron otras cosas, de hecho, me quedé sin vicegobernadora. Soy el que menos mira para otro lado", subrayó en alusión a las decisiones tomadas con anterioridad en la gestión provincial.

El caso salió a la luz este último domingo, luego de que la expareja del jefe comunal se presentara a las 17:55 en la Comisaría N° 49 para asentar una exposición policial por agresiones verbales, físicas y psicológicas.

Denuncia por violencia de género

Según el documento policial, el hecho puntual ocurrió en la propiedad del intendente, una chacra de la zona. La denunciante, quien es empleada de un organismo provincial, refirió haber sufrido golpes, insultos y maltrato psicológico. Pese a ser la primera vez que formula una acusación contra su expareja, consignó que acudiría a un centro de salud para certificar las lesiones recibidas y ampliar posteriormente la denuncia, aunque decidió no solicitar medidas de restricción de acercamiento en esa instancia.

El intendente de Vista Alegre José "El Turco" Asaad.

La gravedad del contenido provocó que la información trascienda con celeridad a la opinión pública, aun cuando las actuaciones iniciales continuaban en el ámbito policial antes de su remisión formal al Ministerio Público Fiscal o al Fuero de Familia.

La postura del mandatario se conoció en el marco de una conferencia de prensa para realizar un repaso de sus primeros mil días de gestión y las obras realizadas en ese lapso, en donde estuvo abierto a las preguntas de los periodistas neuquinos.

Antes de esta conferencia, el propio Asaad salió a hablar y negó las acusaciones, ya que dijo que "no reflejan lo que ocurrió" durante esa jornada. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, negó "los hechos de violencia" que se le atribuyen.

Adelantó que presentará "pruebas, testimonios presenciales y todos los elementos necesarios para esclarecer lo sucedido" ante la Justicia, y remarcó que no va a "responder acusaciones con acusaciones", sino "con pruebas" de lo sucedido en su domicilio de la zona rural de la localidad.

También pidió no exponer "cuestiones personales y familiares" ni a las "personas involucradas", y evitó una disputa pública con la denunciante, quien además es empleada del sistema público de la provincia de Neuquén.