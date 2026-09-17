Mariano Gaido anunció 34 nuevos parques en Neuquén

El intendente inauguró el Parque Benteveo en el Paseo Costero junto a Rolando Figueroa y confirmó la construcción de nuevos espacios recreativos.

El intendente Mariano Gaido anunció la construcción y desarrollo de 34 parques en distintos barrios de Neuquén , durante la inauguración del parque Benteveo , un nuevo espacio recreativo de 1.200 metros cuadrados ubicado en el Paseo Costero, en el sector Limay. El acto contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa .

“Estamos orgullosos de anunciar los 24 parques más 10. Es decir, 34 parques que vamos a desarrollar en toda la ciudad, en todos los barrios”, destacó el jefe comunal, quien remarcó que el objetivo es que los niños y las familias puedan contar con espacios recreativos de calidad cerca de sus hogares.

Durante el anuncio, Gaido mencionó también otros parques que forman parte de esta iniciativa, entre ellos el ubicado en la barda llamado Küyen, el Mafalda en el barrio Confluencia; el de los dinosaurios en Unión de Mayo; y el espacio inspirado en La Trochita, en el centro de la ciudad.

El intendente sostuvo que el objetivo es que cada barrio pueda contar con lugares de recreación y encuentro, de manera que las familias tengan la posibilidad de disfrutar de actividades sin necesidad de trasladarse hacia otros sectores de la capital.

“Queremos que los niños en cada barrio de la ciudad tengan la oportunidad, en Neuquén capital, de disfrutar en familia y tener un espacio recreativo en su barrio”, expresó.

¡Nuevo espacio para disfrutar en familia! Inauguramos el Parque Infantil Temático Benteveo en el Paseo Limay: 1.000 m² de juegos, mangrullos, hamacas e integración a orillas del río.

Parque Limay (entre Int. Linares y Saturnino Torres).

¡Los esperamos! pic.twitter.com/dOFWxC3pDz — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) September 17, 2026

El jefe comunal también destacó las características de los nuevos espacios recreativos y sostuvo que este tipo de propuestas forman parte de una infraestructura que “solamente se ve en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Neuquén capital”.

Rolando Figueroa destacó la transformación de la capital

A su turno, el gobernador Rolando Figueroa destacó la transformación de la ciudad y señaló que “incluye a todos los grupos etarios, a todas las personas que quieren vivenciar el río o quieren tener también experiencias en la barda y en los distintos barrios”.

“Creo que es un programa de gobierno que no tiene comparación en ningún otro lugar. Neuquén pasa a ser la ciudad más importante del sur argentino, pero también con más potencialidad y con las posibilidades que tenemos de disfrutar”, sostuvo.

Figueroa puso en valor particularmente el desarrollo de la costanera y afirmó: “Pensemos los neuquinos en la costanera que tenemos. Por ejemplo, Mar del Plata tiene 45 kilómetros de costanera, de los cuales 25 son aprovechables, con veredas. Neuquén ya tiene 36 kilómetros”.

Finalmente, remarcó que “disfrutar la capital nos pone muy bien a todos” y destacó “el gran trabajo que está haciendo Mariano (Gaido) y todo su equipo de la Municipalidad”.

En tanto, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, destacó la inauguración del tercer parque temático a orillas del río Limay, a un costado del emblemático paseo ribereño.

Características del nuevo parque

Tiene 900 metros cuadrados de área de influencia de juegos y 1700 metros cuadrados de obra “porque no es solamente el área para niños, sino para la familia, con bancos, mesas e iluminación para poder también disfrutarla de noche y fundamentalmente, la inversión que se hace en la revalorización de los espacios públicos”.

En este caso, la inversión superó los $600 millones, de modo que, remarcó Rueda Cáceres, “la ciudad se consolida como una capital turística, pero también como una capital del juego”.

Los trabajos en este nuevo parque incluyeron la instalación de nuevos juegos temáticos e integradores, la construcción de sectores de trepado y exploración, la colocación de piso de caucho continuo.