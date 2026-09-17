Alerta por frío y aumento de caudales en Neuquén: qué zonas se verán afectadas

La AIC anticipó el ingreso de sistemas frontales desde el Pacífico que provocarán un marcado cambio del tiempo.

En los próximos días se producirá un descenso de temperatura.

El frío volverá a Neuquén durante los próximos días de la mano de un sistema frontal que ingresará desde el Pacífico y provocará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas . Según anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) , el fenómeno comenzará este sábado.

El cambio de tiempo llegará después de jornadas con condiciones más agradables y tendrá diferentes etapas. Hacia la noche del sábado , está previsto el ingreso de un sistema frontal sobre la zona de los Lagos, que afectará las cuencas de los ríos Limay y Collón Curá, además de los ríos Neuquén y Colorado.

Además del descenso de las condiciones térmicas asociado al frente frío , se esperan períodos ventosos y precipitaciones.

El escenario también tendrá impacto sobre los cursos de agua de la región. Las abundantes precipitaciones previstas podrían generar crecidas en ríos y arroyos, por lo que la AIC comenzó a adoptar medidas anticipadas para administrar los mayores caudales.

El SMN pronosticó que este domingo 13 de septiembre quince provincias registrarán frío extremo, con temperaturas que en varias zonas descenderán incluso por debajo de los 0 °C.

Cuándo vuelve el frío a Neuquén

De acuerdo con el informe de la AIC, el cambio comenzará el sábado 19, cuando los sistemas frontales provenientes del Pacífico provoquen precipitaciones fuertes a intensas sobre la cordillera.

Entre las localidades afectadas se encuentran Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. También aparece Neuquén capital.

En los sectores más cercanos a la cordillera se esperan rangos de precipitaciones más elevados, entre 150 y 200 milímetros e incluso más de 200 milímetros acumulados.

El martes se intensifican las lluvias y nevadas

Aunque las primeras condiciones adversas comenzarán durante el fin de semana, el martes 22 será otra fecha clave dentro del pronóstico.

“Se intensifican las condiciones con importantes lluvias y nevadas acompañadas de períodos ventosos”, señaló la AIC.

La combinación de precipitaciones y nieve tendrá consecuencias sobre los cursos de agua. Según explicó el organismo, “estas condiciones generan aumento de caudales en ríos y arroyos en la región”.

Claudio Espinoza

Aumentará el caudal del río Neuquén

Ante las condiciones previstas para la próxima semana, también se realizará una maniobra preventiva sobre el río Neuquén. La AIC informó que se esperan mayores caudales ingresando al embalse Los Barreales y, por ese motivo, aumentará la cantidad de agua erogada por el compensador El Chañar.

Actualmente, el caudal se encuentra en 350 metros cúbicos por segundo, pero aumentará progresivamente hasta alcanzar los 500 m³/s durante el sábado.

La medida permitirá disponer anticipadamente de volumen en los embalses Los Barreales y Mari Menuco, con el objetivo de contar con capacidad para regular la crecida del río Neuquén que podría producirse como consecuencia del evento climático de la próxima semana.

Mientras avanza el frente frío, la AIC mantendrá un monitoreo continuo de la situación y anticipó que actualizará la información en caso de que se registren modificaciones en las condiciones previstas.