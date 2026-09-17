Pescaban con redes en El Chocón: les secuestraron los equipos y enfrentarán una millonaria multa

Guardafaunas y policías de la Comisaría 42 detectaron a dos pescadores neuquinos que utilizaban redes, un método de pesca prohibido en la provincia.

Dos pescadores mayores de edad fueron detectados mientras utilizaban redes para pescar en el embalse de El Chocón y terminaron con sus elementos secuestrados durante un operativo conjunto realizado por guardafaunas y personal de la Comisaría N° 42 . En total, se incautaron dos redes de casi 10 metros de extensión y dos equipos de pesca .

El procedimiento se realizó este miércoles, cerca del mediodía, cuando los guardafaunas que se desempeñan en Villa El Chocón y los efectivos policiales realizaban una recorrida de control en la zona. Durante el operativo encontraron a los dos hombres con las redes, un método que está expresamente prohibido por la normativa de pesca vigente en la provincia de Neuquén.

Nicolás Lagos, director provincial de Fauna, explicó a LM Neuquén que se trata de una de las infracciones consideradas más graves dentro de la actividad de pesca porque, a diferencia de la pesca deportiva tradicional, el uso de redes puede provocar una captura indiscriminada de peces y generar un impacto sobre la fauna del embalse.

“Está prohibido pescar con redes y es una de las infracciones más graves de pesca”, señaló Lagos, quien recordó que en Neuquén la actividad habilitada es la pesca deportiva y que los pescadores deben utilizar los equipos establecidos por el reglamento.

El funcionario destacó, además, que el procedimiento permitió intervenir antes de que las redes estuvieran cargadas de peces y así evitar la matanza de truchas.

Los dos hombres son mayores de edad y neuquinos. De acuerdo con lo informado por Lagos, durante el procedimiento no tuvieron una actitud conflictiva y se sometieron a las actuaciones realizadas por los organismos de control. Como suele ocurrir en este tipo de intervenciones, manifestaron que desconocían que el uso de redes estuviera prohibido.

Sin embargo, desde Fauna remarcaron que las condiciones para practicar la actividad están contempladas en el reglamento de pesca y que los permisos que obtienen los pescadores contienen las indicaciones que deben respetarse en cada ambiente.

Las redes serán destruidas

Como consecuencia del procedimiento, los elementos utilizados quedaron secuestrados. Las dos redes serán enviadas a destrucción, mientras que también fueron incautados los equipos de pesca.

Ahora el caso continuará por la vía administrativa ante el Tribunal de Disciplina de Fauna, organismo que deberá determinar el monto de la sanción correspondiente.

Según explicó Lagos, la multa podría ubicarse entre los 3 y 4 millones de pesos, aunque el valor definitivo será establecido por el Tribunal una vez analizado el caso.

Los pescadores tendrán un plazo de cinco días para presentar un descargo ante Fauna. Para hacerlo podrán comunicarse a través del correo electrónico del organismo y aportar allí los elementos que consideren necesarios para explicar su situación.

Una vez cumplida esa instancia, el procedimiento contempla que la multa sea determinada y que, según estimó el director de Fauna, el pago debería concretarse dentro de unos 30 días.

El funcionario aclaró que este tipo de situaciones no son habituales, aunque durante este año ya se registró otro caso relacionado con el uso de métodos prohibidos de pesca. En esa oportunidad, explicó, se trató de una situación vinculada a personas que pescaban con fines de comercialización.

El control sobre el embalse

Desde la Municipalidad de Villa El Chocón destacaron el operativo y repudiaron la utilización de métodos de pesca prohibidos. A través de sus redes sociales señalaron que el control fue realizado de manera conjunta entre Guardafaunas y personal policial y remarcaron el trabajo de quienes realizan tareas de prevención y vigilancia en el embalse.

“Cuidar nuestro ambiente también significa proteger lo que sucede debajo del agua”, expresaron desde el municipio, que acompañó el procedimiento y puso en valor la presencia permanente de los organismos de seguridad y control en el territorio.

Para Fauna, la importancia de este tipo de controles está justamente en prevenir que se produzcan capturas indiscriminadas y proteger las especies que habitan los ambientes acuáticos de la provincia.

Lagos recordó que la pesca habilitada en Neuquén es deportiva y que los pescadores deben ajustarse a las condiciones establecidas para cada lugar. El reglamento se entrega junto con el permiso de pesca y establece qué elementos pueden utilizarse, además de los límites de captura y otras condiciones que buscan preservar los recursos.

En ese sentido, el funcionario también hizo hincapié en la importancia de no sacrificar más peces de los permitidos en los sitios donde está autorizada la extracción.

La advertencia apunta a sostener una actividad que, además de ser una práctica recreativa para miles de personas, se desarrolla en ambientes naturales que necesitan controles para mantener sus poblaciones de peces.