Un referente del sector en la Patagonia enfatizó la importancia del trabajo continuo. La influencia de langostino y la merluza.

Pesca: por primera vez una provincia produjo más que Buenos Aires y dicen que fue "porque no hubo paros".

Las cifras de la industria pesquera de la Argentina generaron un dato inédito en los primeros ocho meses del año, y es que entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2026, la provincia de Buenos Aires no quedó al tope del ranking de descargas pesqueras marítimas del país.

Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, Chubut es la provincia que acumuló mayor volumen de descargas, con 257.568 toneladas entre el primer día del año y el 1 de septiembre.

De este modo, la provincia patagónica superó a Buenos Aires, que quedó en 254.498 toneladas registradas.

"Habla de la potencialidad de la pesca en Chubut"

Para el presidente de la Fundación Latinoamericana de Solidaridad Pesquera (FULASP), el chubutense Raúl Cereseto, el dato no significa necesariamente que las aguas de Chubut hayan tenido un mejor rendimiento que otros años sino que se pudo trabajar durante más tiempo y con menos interrupciones.

“No debe decir un récord de captura de Chubut, sino que habla de la potencialidad que tiene la industria pesquera cuando no hay conflictos”, le dijo el dirigente pesquero al medio local Adnsur.

La merluza y el langostino empujaron para arriba los números de la pesca en Chubut.

Cereseto explicó que los años anteriores tuvieron “como variable inexorable que la temporada se vea interrumpida durante, antes o después, por medidas de fuerza”, algo que no ocurrió en 2026.

“Cuando estamos todos juntos, tirando del mismo carro, la pesca empieza a mostrar síntomas de volumen, de producción, de que tanta falta le hace a la provincia”, agregó.

La influencia en las economías locales

El titular de la FULASP también puso el foco en el efecto que tiene la actividad sobre el resto de la economía provincial del Chubut.

Indicó, en ese sentido, que la Fundación está trabajando junto con técnicos universitarios en un informe para medir el efecto derrame de la pesca sobre las economías de Puerto Madryn, Rawson, Camarones y Comodoro Rivadavia.

“Entendemos que gran parte de esos ingresos de la gente va a consumo y termina realmente generando un calentamiento de la economía. Genera desarrollo, genera gasto, inversión”, consideró.

“Yo creo que la pesca está dejando de ser la segunda empleadora de la provincia. Para mí, no sé si hoy no pasó a ser la primera actividad empleadora”, aventuró Cereseto.

Ranking de pesca marítima

Los números del ministerio que conduce Luis Caputo totalizaron 642.955 toneladas contabilizadas a lo largo de los primeros ocho meses del año en los cinco distritos del litoral marítimo argentino.

De esta suma, 257.568 correspondieron a la producción de Chubut, 254.498 a Buenos Aires, Santa Cruz quedó en tercer lugar con 109.890 toneladas, detrás Tierra del Fuego con 17.685, y por último Río Negro, con una producción marginal de 3.312 toneladas.

La producción chubutense incluye el fuerte movimiento generado por la temporada de langostino y también las descargas de otras especies como, por caso, la merluza hubbsi, que registró 15.554 toneladas descargadas en Comodoro Rivadavia y otras 14.049 toneladas en Puerto Madryn.

El tema Malvinas y los calamares

Cereseto también se refirió al debate por las posibles sanciones a empresas petroleras que operan en el área de las Islas Malvinas y planteó que la discusión debería incorporar con mayor fuerza lo que ocurre actualmente con los recursos pesqueros del Atlántico Sur.

La pesca, dijo, ““no es una economía secundaria, es la actividad principal de las islas”, que genera cerca del 60% de los ingresos de los kelpers.

Según sus datos, las Malvinas tendrían 122 permisos de buques vinculados con pesca de calamares. Y estimó que las capturas obtenidas en torno a las islas representan alrededor de un tercio de las toneladas que pesca la Argentina y cerca de la mitad del valor total de las capturas nacionales.