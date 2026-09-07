Tierra del Fuego busca obstaculizar la futura ruta marítima de Chile a Malvinas

Prepara sanciones que encarezcan el tráfico comercial en esa nueva vía. También a prohibir el ingreso de petroleros británicos al intervenido puerto de Ushuaia.

El Gobierno de Tierra del Fuego trabaja en la modificación de su legislación provincial para obstaculizar la futura ruta marítima comercial de Chile a las Malvinas , que según trascendió recientemente comenzaría a operar una compañía de ese país desde noviembre de 2026.

Además, la administración provincial también busca para prohibir el ingreso de buques petroleros de bandera británica a sus puertos .

Ambas medidas se da luego de la tensión por la soberanía de Chile en el e strecho de Magallanes y -ahora- por la logística de abastecimiento al archipiélago usurpado por Gran Bretapña.

También sucede en medio de los avances del proyecto Sea Lion de explotación de petróleo offshore en aguas del archipiélago, que motivó el anuncio una serie de medidas sancionatorias del gobierno argentino, anunciadas por el presidente Javier Milei.

En la provincia más austral del país apuntan a obstaculizar el funcionamiento de la nueva vía marítima que pasaría por sus aguas territoriales, conectando Punta Arenas con Puerto Argentino en las islas. Y también a dificultar el abastecimiento de ese proyecto hidrocarburífero.

Un corredor para reemplazar Montevideo

El proyecto de conexión marítima de Chile y las Malvinas surgió de una negociación entre la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas y la naviera chilena Eastern Island, que luego de un encuentro en el archipiélago, se aprestan ahora a una nueva reunión en Santiago de Chile para las últimas definiciones.

Hoy las islas tienen a Montevideo como único enlace marítimo con Sudamérica, con una travesía de casi 2.000 kilómetros; desde Punta Arenas, esa distancia se reduciría a la mitad.

El muelle de Puerto Argentino en el que amarran cruceros, con el nombre que los británicos les dan a las Islas Malvinas argentinas.

El corredor apunta a un mercado anual estimado en unos 20 millones de dólares en alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.

Frente a este avance, la provincia busca penalizar el uso de la infraestructura vinculada al abastecimiento de las islas mediante sanciones económicas.

Aguas territoriales de Tierra del Fuego

"Lo que estamos buscando es la manera de tipificar lo que sería la utilización de la infraestructura dentro de lo que es la propia Malvinas como infraestructura propia del gobierno fueguino para poder desalentar esto a partir de lo que serían sanciones económicas", explicó el secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, explicó en diálogo con Página/12:.

La iniciativa se apoya en las facultades sobre las aguas jurisdiccionales provinciales y en el Decreto nacional 256/2010, que exige autorización previa del Estado argentino para todo buque que navegue entre puertos del continente y las islas.

Dachary precisó además el trayecto que seguirán las embarcaciones que naveguen la nueva ruta marítima..

"Desde la boca oriental del Estrecho de Magallanes primero tenés aguas jurisdiccionales de la provincia de Tierra del Fuego y después Mar Argentino. Siempre estás en Mar Argentino. Después, cuando llegás a Malvinas, cuando ingresás dentro de las 12 millas, otra vez Mar Territorial de la provincia de Tierra del Fuego", describió.

La prohibición en el puerto de Usuahia

El segundo eje de la agenda legislativa fueguina vinculado a Malvinas responde al amarre en Ushuaia de un petrolero de bandera británica con capacidad para transportar más de 500.000 barriles, que había operado previamente en la zona de Río Cullen.

Su presencia generó fuerte rechazo por su vinculación con la logística de soporte al yacimiento petrolero que la Argentina considera ilegal por desarrollarse en aguas disputadas de Malvinas.

El puerto de Ushuaia, de jurisdicción provincial, está intervenido por el gobierno Nacional, a quien la gobernación fueguina cuestiona por permitir el atraque reciente de un petrolero británico.

"Nunca en la historia de Tierra del Fuego a ninguna autoridad portuaria se le ocurrió dejar ingresar un buque petrolero británico; esta gente sí lo hizo (en referencia a la actual intervención de Nación en la terminal marítima provincial). Necesitamos una ley específica que lo prohíba y estamos trabajando en eso", aseguró el funcionario de una administración provincial fuertemente enfrentada con al gobierno Libertario, y encabezada por el opositor Gustavo Melella.

Encarecer la presencia británica en Malvinas

El secretario agregó que el Ejecutivo fueguino pidió revisar todo el marco normativo nacional y provincial para evitar el eventual reingreso de algún buque petrolero vinculado al proyecto offshore en Malvinas..

"Antes primaba el sentido común de no actuar en contra de nuestros intereses nacionales ni de la causa Malvinas, pero hoy esas premisas se han alterado", sostuvo.

Según indicó, las autoridades de Hidrocarburos revisan además el procedimiento por el que se habría autorizado el ingreso del buque, para determinar si hubo incumplimientos por parte de los actores intervinientes.

Sobre el sentido último de las dos iniciativas provinciales, Dachary fue directo: "Tenemos que hacer cada vez más costosa la presencia británica en Malvinas para forzar lo que es esa reapertura de negociaciones".