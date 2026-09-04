La Armada envió 13 unidades navales luego de la controversia por su soberanía en un paso estratégico, que el encuentro en Santiago buscó apaciguar.

Así fue el despliegue naval de Chile en el estrecho de Magallanes poco antes de la reunión de Milei y Kast.

La Armada de Chile desplegó 13 unidades navales en el Estrecho de Magallanes , luego de la controversia que se generó con Argentina por la soberanía del paso austral y casi en paralelo a un encuentro entre los presidentes de ambos países.

La institución informó sobre su "presencia e integración en la zona austral" con unidades de la Tercera Zona Naval, la Escuadra Nacional y la Fuerza de Submarinos durante el miércoles 2 de septiembre de 2026 , en una maniobra de la que dieron cuenta distintos medios chilenos.

Los militares no estuvieron solos. Vestido en uniforme de fagina , el presidente trasandino presenció una parte de los ejercicios.

El despliegue se informó horas antes de que los mandatarios José Antonio Kast y Javier Milei mantuvieran una reunión de trabajo que se interpretó como una señal de acercamiento en medio de la tensión que se había generado.

Los ejercicios de la Armada chilena en el estrecho de Magallanes.

La difusión de las maniobras en las aguas del estrecho continuó en las redes sociales de la fuerza armada hasta este viernes 4 de septiembre 2026, incluso con algunos videos que mostraron detalles como "la integración de submarinos " que "garantiza la proyección del poder naval, el control del espacio marítimo y una respuesta silenciosa en condiciones extremas"

La reunión por la soberanía del estrecho

En la cumbre realizada en Santiago, ambos gobiernos destacaron el buen estado de la relación bilateral y el alto nivel de coincidencias entre los dos países.

Los mandatarios, con fuerte afinidad ideológica y política, coincidieron en que el régimen jurídico del estrecho está establecido por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

José Antonio Kast y Javier Milei en Santiago de Chile (Foto: Reuters -Pablo Sanhueza).

Según remarcaron, esos instrumentos se encuentran plenamente vigentes y tienen carácter definitivo para ambos Estados.

Más allá de que esa definición ya implicaba un reconocimiento implícito, Kast y Milei reafirmaron expresamente que esos tratados establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

Ejercicios militares con fuego real

Un día antes, el almirante chileno Fernando Cabrera había encabezado las maniobras tácticas, fases de combate y ejercicios de fuego real, que fueron presenciados por el propio Kast.

Según analistas de política internacional, ese gesto del presidente vecino en medio de la tensión por la soberanía, desde el punto de vista diplomático, tiene un peso muy fuerte.

¡Preparados y entrenados en el sur del país!



La Armada de Chile desplegó buques, submarinos y unidades anfibias en Magallanes, reafirmando su presencia estratégica y operatividad en la Zona Austral. pic.twitter.com/qXoUIwO7cJ — Armada de Chile (@Armada_Chile) September 4, 2026

Sin embargo, el gobierno argentino no pareció darle trascendencia. Tampoco implicó un obstáculo para el acercamiento del día siguiente entre los dos mandatarios, en una reunión que duró 40 minutos y que para algunos especialistas resultó demasiado corta, tratándose de una cumbre binacional.

El jefe naval chileno sostuvo en esa oportunidad que se trata de una Marina "preparada, entrenada y multidimensional con medios aéreos, submarinos, navales y marítimos de superficie y fuerzas de proyección sobre tierra que son los infantes de Marina".

Cabrera también explicó que ese tipo de ejercicios se planifican anualmente en distintas zonas del país.

La Fuerza de Tarea Anfibia demuestra la máxima capacidad operacional de nuestra Armada. La integración de submarinos en estos ejercicios garantiza la proyección del poder naval, el control del espacio marítimo y una respuesta silenciosa en condiciones extremas



#ArmadaPorChile pic.twitter.com/LQenNMfyBT — Armada de Chile (@Armada_Chile) September 4, 2026

Según detalló, están diseñados "para alcanzar el nivel de entrenamiento necesario para asegurar nuestras capacidades multidominio", con el objetivo de garantizar "la soberanía, el resguardo de los intereses y líneas de comunicaciones marítimas y rutas de navegación seguras".

Una ruta marítima a Malvinas

El mismo jueves de la reunión entre presidentes hubo otra noticia sensible para el vínculo entre los dos países que surgió al otro lado de la cordillera.

El diario chileno El Mercurio informó que Punta Arenas y las Malvinas avanzan en la apertura de una ruta marítima comercial que podría comenzar a operar en noviembre de 2026.

Según el histórico medio chileno, la iniciativa surgió de una negociación entre autoridades y representantes tanto del municipio del país vecino, ubicado sobre el estrecho, como de la administración británica de las islas.

Algunas de las 13 unidades que la Armada chilena desplegó en el estrecho de Magallanes.

El proyecto contempla que la chilena Easter Island Naviera (EIL) quede a cargo de conectar Punta Arenas con el archipiélago para facilitar su abastecimiento, ya que hoy la única línea con la que cuenta para conectar con Sudamérica es la de Montevideo y le daría al archipiélago una vía unos mil kilómetros más corta.

Según El Mercurio, Punta Arenas apuesta a un poder de compra de las islas cercano a los US$20 millones anuales, y también a evitar el impacto que tuvo sobre la economía magallánica la interrupción de conexiones comerciales previas, por unos US$300 millones según sus cálculos.

La Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas ya habría cerrado un contrato con la naviera chilena. Y el primer viaje estaría previsto para noviembre.