El curioso caso del joven roquense acusado de actividades terroristas: la defensa exigió su liberación

La presentación fue analizada por el Tribunal Oral Federal. En la actualidad, hay un pedido vigente al Cuerpo Médico Forense para establecer si puede ser juzgado.

Las idas y venidas en relación al joven roquense detenido por actividades supuestamente terroristas sumaron otro capítulo en las últimas horas con una nueva presentación de la defensa oficial para que sea liberado. ¿Qué respondieron los jueces?

Días atrás, se conoció que el imputado, identificado como David Nazareno Ávila, de 23 años, será sometido a una nueva pericia para confirmar si puede enfrentar un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de la ciudad de General Roca.

Ávila permanece detenido desde enero de 2025 y el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya emitió un informe sobre su salud aunque estuvo lejos de responder al interrogante sobre sus condiciones para afrontar un debate.

Lo particular del proceso en contra del joven es que transcurrió más de un año del pedido de elevación a juicio y que se empantanó a partir de que un informe forense no despejó los interrogantes en relación a su salud mental. “Lo cierto es que aun se carece de la información completa que ha sido peticionada para resolver en definitiva”, remarcaron no hace mucho los integrantes del TOF al analizar el nuevo pedido de un informe.

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El trámite ante el Cuerpo Médico Forense se encuentra en pleno desarrollo y desde el TOF se anticipó que buscarán celeridad en la respuesta.

El pedido para que sea excarcelado

Mientras tanto, la defensa resolvió avanzar con otra presentación en relación a la prisión preventiva que está cumpliendo Ávila en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, en el conurbano bonaerense.

La representante legal del detenido considera que no está en condiciones de afrontar un proceso oral y que no hay argumentos suficientes para mantener la medida cautelar de la prisión preventiva.

En el mismo sentido, la defensa de Ávila remarcó que no hay elementos para hablar de un riesgo de fuga ni un posible entorpecimiento de la investigación.

La fiscalía mostró su oposición

Como era previsible, el Ministerio Público Fiscal (MPF) mostró su total rechazo a la postura de la defensa y la posibilidad de una excarcelación del joven de Roca.

La parte acusadora recordó que la preventiva fue ratificada en distintas instancias y apuntó que Ávila enfrenta una imputación por hechos graves ligados a la actividad terrorista.

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Por otro lado, a diferencia de la defensa, el MPF indicó que se mantiene vigente el peligro de fuga.

La resolución del TOF de Roca

A su turno, el TOF emitió una opinión contundente en relación a la medida cautelar que cumple Ávila. En primer lugar, mencionaron el pronunciamiento de una cámara federal, que confirmó la preventiva en febrero de 2025.

Los camaristas también hicieron un repaso de la calificación legal y que, si el joven es declarado responsable, recibirá una pena de cumplimiento efectivo. “Sabido es que la amenaza de imposición de pena de efectivo cumplimiento resulta un elemento de relevancia para presumir que quien se encuentre en libertad intentará eludir la justicia en el momento decisivo”, alertaron.

Por otro lado, el TOF no le restó importancia a la gravedad del delito atribuido a Ávila.

Finalmente, los camaristas descartaron la aplicación de medidas alternativas y confirmaron la prisión preventiva.

Presuntos vínculos con un grupo yihadista

La investigación que tiene al joven de Roca como protagonista fue encabezada por la titular del Área de Transición de la Unidad Fiscal de General Roca, María Claudia Frezzini, y el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), Santiago Marquevich. Los fiscales le atribuyen a Ávila haber formado parte de una organización terrorista.

Según la acusación, el hombre utilizó plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp y Telegram para difundir contenidos vinculados a atentados, ejecuciones y demás actos violentos perpetrados por grupos terroristas.

Los investigadores sostienen que esas publicaciones no eran aisladas ni meramente simbólicas, sino que formaban parte de un esquema de propaganda con la intención de incitar al odio contra comunidades occidentales y personas que no compartieran la ideología extremista de la organización Estado Islámico (EI). El grupo yihadista -también conocido como Isis o Daesh- figura en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet) del Ministerio de Justicia de la Nación.