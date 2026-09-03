Caída mundial de ChatGPT, Claude y Gemini: el motivo detrás de las fallas en la IA

Este jueves por la mañana se registró la caída de múltiples servicios de Inteligencia Artificial , que sufrieron interrupciones a nivel mundial. Tanto ChatGPT como Claude y Gemini sufrieron diversas fallas en su servidor.

Desde Open AI revelaron una falla masiva . Miles de personas que intentan acceder a la plataforma se han encontrado con mensajes de error, pantallas en blanco o fallas al procesar sus peticiones, lo que ha paralizado las actividades de quienes dependen de esta herramienta para trabajar o estudiar.

La IA desarrollada por Anthropic, Claude , también sufrió caídas temporales en su acceso, como también con Claude Chat y Claude Code. En tanto Grok , la herramienta integrada en la plataforma X (antes Twitter) presentó inconvenientes de conectividad.

Diversas plataformas dependientes de infraestructuras de nube y APIs de IA experimentaron intermitencias similares durante la jornada.

En Argentina, el 90% de los usuarios indicaron que el problema se concentra en los servidores de la IA.

Los principales problemas que presentaron los servidores de Inteligencia Artificial

Desde España, Estados Unidos, Argentina, Colombia y México aparecieron informes a través de DownDetector, asegurando que "no se puede acceder o usar ChatGPT", registrando un pico de fallas para usar la aplicación de Open AI alrededor de las 10 de la mañana.

A diferencia de lo sucedido en ChatGPT, los chatbots Claude y Grok no tuvieron un fallo de la misma magnitud. Aunque los problemas sí se presentaron al mismo tiempo.

En el caso de Claude, los principales reportes llegaron desde Estados Unidos, con más de 1.000 informes, asegurando que la aplicación y la versión web no generaban las respuestas que los usuarios solicitan, con mensajes como: “Esta respuesta no se cargó”.

Con Grok los problemas son similares: lentitud en el procesamiento de la aplicación al momento de ingresar y limitación en la generación de respuestas. Sin embargo, los reportes llegan principalmente desde Estados Unidos, con más de 1.000 informes, mientras que en Argentina, Colombia y España la cifra no alcanzó 100.

Por su parte, Gemini de Google también mostró mensajes de error o dejó de cargar las respuestas de forma casi simultánea, en un fallo que las primeras versiones apuntan a un problema en alguno de los grandes proveedores de servicios de computación.