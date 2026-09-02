Versiones cruzadas por problemas en escuelas de Las Coloradas

La comunidad educativa denunció falta de gas e intoxicaciones mientras que desde el Consejo Provincial de Educación negaron esta situación.

Tras el reinicio de las clases, la comunidad educativa de Las Coloradas denunció problemas por falta de gas y la intoxicación de estudiantes. Como contraparte, desde Educación aseguraron que la situación no fue tal y que en las próximas horas se retomarían las clases con normalidad.

Las familias aseguran que luego de haber permanecido dos meses con las actividades paralizadas por la realización de una obra que tomó más de lo estipulado, docentes, directivos, familias y estudiantes de la Escuela Primaria N.º 88 y del CPEM N.º 75 volvieron a encender las alarmas por severos problemas en el sistema de gas que ponen en riesgo la salud y la seguridad de la comunidad.

La situación derivó en una concentración realizada frente al edificio de la Escuela N.º 88, en la que participaron equipos directivos, familias y la Comisión Directiva de la seccional local del gremio docente ATEN. Durante la jornada, las familias expresaron su malestar por la "falta de respuestas definitivas por parte del Gobierno provincial" y remarcaron que es responsabilidad del Estado garantizar establecimientos escolares seguros para enseñar y aprender. Las escuelas son lindantes entre sí, por lo que una única obra de gas dejó a ambos establecimientos sin la posibilidad de dar clases por dos meses.

Jorge Ávila, secretario general de ATEN seccional Las Coloradas afirmó en diálogo con LM Neuquén que la obra iniciada en junio debía durar un mes, pero se dilató por cuestiones climáticas. Contó que se originó por una nueva disposición, que determinaba que las cañerías de gas solo podían colocarse por fuera de las escuelas.

Según afirmaron los manifestantes, la obra de gas ejecutada en los edificios contaba formalmente con la certificación y habilitación de finalización otorgada por la empresa YPF. Sin embargo, al retomar las actividades lectivas se registraron nuevos inconvenientes técnicos y presuntos cuadros de intoxicación en estudiantes, lo que encendió el temor de toda la localidad.

Según contó Ávila, las autoridades de la escuela recibieron avisos de parte de dos padres respecto a estudiantes de una de las instituciones. Las adolescentes habían sufrido síntomas que hicieron a los médicos presumir inhalación de monóxido de carbono.

El reclamo formal al Ministerio de Educación

Como resultado de la asamblea y la movilización, la comunidad educativa elaboró y envió una nota con carácter de urgencia dirigida a la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez; al responsable de Infraestructura Escolar, Javier De la Vía; y a las autoridades del área.

En la misiva, los firmantes exigieron la inmediata re-inspección de la obra de gas recién habilitada, advirtiendo que la comunidad "teme por la vida de todas y todos". Asimismo, denunciaron severas deficiencias en el abastecimiento del combustible, señalando que en la última recarga el camión proveedor solo llenó al 50% uno de los cuatro zeppelines con los que cuentan las instituciones para funcionar.

"Al día de la fecha, luego de haber estado dos meses sin clases, volvemos a retomar y vuelven a presentarse inconvenientes afectando la salud y la seguridad de toda la comunidad educativa", expresaron en el escrito, solicitando que el llenado de los depósitos de gas se realice acorde a las necesidades reales de los establecimientos para garantizar la continuidad pedagógica sin sobresaltos ni riesgos para la salud.

"Si finalizó una obra y fue aprobada por YPF por qué seguimos con casos de inhalación de monóxido de carbono", dijo Ávila. Tras el reclamo, durante la tarde de este miércoles se hizo presente el camión de gas para recargar los zeppelin. "Todavía estamos a la espera de que mañana vengan técnicos especializados y matriculados para hacer la inspección de nuevo y obtener alguna garantía para poder estar en los edificios sin que corra peligro nuestra salud".

Qué dijo el Consejo de Educación

Desde el Ministerio de Educación aclararon que la situación de ambos colegios se encuentra atendida y que este miércoles se realizó la recarga completa de tres de los cuatro tanques de gas, mientras que el cuarto quedó abastecido al 50%.

También aclararon que no es correcto afirmar que las instituciones permanecieron dos meses sin clases. Dentro del período mencionado estuvieron comprendidas las dos semanas correspondientes al receso invernal y otras dos semanas en las que, producto de los fuertes temporales que afectaron a la ruralidad neuquina, prácticamente no hubo actividad escolar en la zona. "Los días efectivos sin clases por esta situación fueron aproximadamente 20" señalaron.

Respecto de la obra de gas, desde Educación señalaron que los trabajos requeridos se realizaron en tiempo y forma. Posteriormente se produjeron demoras vinculadas a la habilitación y al ingreso a la localidad por las condiciones de acceso. A esto se sumaron dilaciones en la recarga de los zeppelines, prestación que se encuentra a cargo de YPF.

Por otra parte, el Ministerio desmintió que haya registro de estudiantes intoxicados por monóxido de carbono.

Según se precisó el camión de YPF para el reabastecimiento llegó después del mediodía de hoy proceso que se extendió hasta las 18hs. "Mañana por la mañana el gasista matriculado procederá al encendido de equipos, por lo que, de no mediar ningún inconveniente, en el turno tarde se retomará el dictado de clases" aseguraron.

Desde el Ministerio se destacó que continuará realizando el seguimiento técnico correspondiente para garantizar el normal funcionamiento de ambos establecimientos y la seguridad de toda la comunidad educativa.