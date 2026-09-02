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Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, miércoles 2 de septiembre

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

Por Héctor Bolillo
Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy

Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, miércoles 2 de septiembre

La jornada quiniélera de La Neuquina deparó números que no pasan desapercibidos. La Nocturna cerró la tarde con el 03 al frente —San Cono, el santo de la buena suerte— como si el azar quisiera despedir el día con una señal de esperanza para los apostadores de la región.

La Vespertina, en tanto, abrió sus puertas con el 44: La Carcel, uno de los números que más intriga genera entre los jugadores de la Patagonia por su carga simbólica. No tan lejos quedó la Primera, donde el 02 —El Niño— encabezó la lista, recordando que la quiniela, caprichosa como siempre, tiene sus propias reglas y sus propias historias.

La Previa

Cabeza: 2106
1° 2106, 2° 1908, 3° 1172, 4° 1884, 5° 2338, 6° 7194, 7° 5993, 8° 2445, 9° 4013, 10° 4932

El Primero

Cabeza: 0275
1° 0275, 2° 0619, 3° 4463, 4° 7840, 5° 0703, 6° 2913, 7° 3162, 8° 1662, 9° 2790, 10° 4700, 11° 5307, 12° 3849, 13° 0699, 14° 6722, 15° 0189, 16° 3001, 17° 7727, 18° 8839, 19° 9200, 20° 9998

La Matutina

Cabeza: 0426
1° 0426, 2° 0632, 3° 1404, 4° 5652, 5° 2647, 6° 4310, 7° 1224, 8° 9170, 9° 8079, 10° 4424, 11° 4194, 12° 3014, 13° 9755, 14° 6816, 15° 7100, 16° 7944, 17° 8446, 18° 5094, 19° 9128, 20° 4927

La Vespertina

Cabeza: 4481
1° 4481, 2° 0685, 3° 1260, 4° 1930, 5° 2237, 6° 2602, 7° 0767, 8° 7598, 9° 4439, 10° 9575, 11° 1279, 12° 6090, 13° 6245, 14° 6586, 15° 9400, 16° 7505, 17° 7794, 18° 5643, 19° 2523, 20° 9731

La Nocturna

Cabeza: 7603
1° 7603, 2° 4355, 3° 1379, 4° 1907, 5° 2040, 6° 8278, 7° 3103, 8° 5723, 9° 4248, 10° 4701, 11° 5621, 12° 8326, 13° 2168, 14° 9008, 15° 3090, 16° 7698, 17° 8403, 18° 8698, 19° 9106, 20° 9615

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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