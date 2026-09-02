Neuquén La Mañana Quiniela La Neuquina Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, miércoles 2 de septiembre

Repasá todos los sorteos y los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada. Héctor Bolillo Por Agregar LM Neuquén a







Resultado de la Quiniela La Neuquina de hoy, miércoles 2 de septiembre

La jornada quiniélera de La Neuquina deparó números que no pasan desapercibidos. La Nocturna cerró la tarde con el 03 al frente —San Cono, el santo de la buena suerte— como si el azar quisiera despedir el día con una señal de esperanza para los apostadores de la región.

La Vespertina, en tanto, abrió sus puertas con el 44: La Carcel, uno de los números que más intriga genera entre los jugadores de la Patagonia por su carga simbólica. No tan lejos quedó la Primera, donde el 02 —El Niño— encabezó la lista, recordando que la quiniela, caprichosa como siempre, tiene sus propias reglas y sus propias historias.

La Previa Cabeza: 2106

1° 2106, 2° 1908, 3° 1172, 4° 1884, 5° 2338, 6° 7194, 7° 5993, 8° 2445, 9° 4013, 10° 4932